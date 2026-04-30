Già arrestato per furto, si scopre che ne aveva commessi altri all'Isolotto

Cronaca Firenze
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In manette per un furto, si è scoperto che ne aveva commessi altri quattro. Va in carcere un 34enne che lo scorso 5 marzo era stato arrestato per aver tentato una rapina a Firenze. I fatti si svolsero in un negozio di ottica in via dell'Agnolo. Col volto coperto, il giovane brandì un coltello da cucina contro una dipendente e si fece dare 350 euro dalla cassa.

Durante la fuga, venne fermato dalla polizia che, a seguito di perquisizione personale, sequestrò l’arma. La successiva attività investigativa svolta dagli agenti, anche attraverso l’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza cittadina e privata, ha consentito di addebitare all’uomo altri quattro episodi di rapina aggravata, commessi a febbraio con modalità identiche all’interno di esercizi commerciali nel quartiere Isolotto.

Il 34enne era entrato in un negozio di abbigliamento, un panificio, un negozio di giocattoli e un supermercato: in tutti era con il volto parzialmente travisato da un passamontagna e armato di una lama che usava per la minaccia agli esercenti.

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