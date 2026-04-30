Alla scuola IMT le premiazioni di Gamedon, il torneo che insegna ai bambini l'importanza di donare sangue e plasma

Circa 80 bambini di cinque scuole della Piana di Lucca hanno partecipato oggi all’evento conclusivo di Gamedon - Il grande torneo della donazione promosso dal Game Science Research Center della Scuola IMT e dell’Università di Firenze in collaborazione con AVIS - Regione Toscana per diffondere la cultura della donazione di sangue e plasma tra i più giovani.

Da ottobre 2025 a maggio 2026 il progetto ha coinvolto oltre 1100 studenti dagli 8 ai 13 anni degli Istituti Comprensivi della piana di Lucca e ha visto la partecipazione di oltre 400 al torneo a punti: le classi che si sono posizionate ai primi posti nel torneo sono quelle che oggi hanno partecipato all’evento finale alla Scuola IMT, nel corso del quale si sono svolte le premiazioni e una sessione di gioco.

Capitan Avis è il gioco collaborativo sperimentato nel torneo per coinvolgere gli studenti, sviluppato dal Game Science Research Center in partnership con AVIS. L'obiettivo è stimolare i partecipanti a costruire una rete di aiuto reciproco all'interno di una comunità virtuale, in cui la donazione di sangue e plasma rappresenta il motore stesso della solidarietà: più si dona, più la rete si rafforza, si allarga e si connette.

“Oggi abbiamo ospitato le premiazioni di GAMEDON, un’iniziativa costruita insieme ad AVIS con cui abbiamo voluto coinvolgere attivamente studenti, docenti e famiglie in un percorso educativo volto alla promozione dei valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e della cooperazione”, commenta Ennio Bilancini, professore di economia alla Scuola IMT e direttore del Game Science Research Center. “L’evento rappresenta un momento significativo di valorizzazione delle buone pratiche educative, evidenziando il ruolo del gioco come strumento efficace per la diffusione della cultura del dono e per il rafforzamento del senso di comunità tra le nuove generazioni”.

“Coinvolgere i più giovani con strumenti adeguati al loro linguaggio è fondamentale per trasmettere il valore della donazione”, dicono le presidenti di Avis Toscana Claudia Firenze e di Avis Zonale Piana di Lucca, Valle del Serchio, Cecilia Carmassi. “Progetti come Capitan Avis dimostrano che anche il gioco può diventare uno strumento educativo efficace, capace di avvicinare bambini e ragazzi a temi importanti come la solidarietà e l’aiuto reciproco. Educare fin da piccoli alla cultura del dono significa costruire comunità più consapevoli e responsabili, e contribuire a garantire in futuro un numero sempre maggiore di donatori di sangue e plasma”.

Fonte: Scuola IMT Alti Studi Lucca - Ufficio Stampa