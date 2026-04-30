Musica non stop per la Palestina: torna 'Gaza Calling'

Il 16 maggio torna la terza edizione di GAZA CALLING: 12 ore di musica non stop per accendere l’attenzione su quanto sta accadendo in Palestina e per raccogliere fondi a sostegno della popolazione.
Si parte alle ore 15.00 e si prosegue fino alle 3.00 di notte. Due palchi, uno esterno e uno interno, punto ristoro e bar attivi dalle 15.00 fino a tarda notte. Una line up che spazia dal cantautorato al punk, fino alla musica elettronica.
Durante le dodici ore si alterneranno:
ELENA ULIVIERI
BENVENUTI
ONE MAN BUZZ
IN A SLAUGHTER BRAIN
SOOOL
SUNDOG
LEBLOND
TERESKOVA
LO-FI LE FUSA
PUNKCAKE
Dove: CSA Intifada Empoli, via XXV Aprile (Ponte a Elsa).
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