Gran vittoria dell'Use Scotti Rosa contro Ecodent Alpo

Comunque andrà a finire domenica prossima gara tre, c’è un’altra partita da ricordare a lungo per le emozioni che ha regalato. Il 66-61 col quale l’Use Rosa Scotti batte la Ecodent Alpo finisce infatti dritto dritto nelle grandi serate che questa squadra ha saputo regalare ai suoi tifosi in questa stagione. Sempre di rincorsa, mai in controllo, poco precisa ancora una volta al tiro pesante, sotto di 9 punti all’inizio dell’ultima frazione ma senza mai mollare nemmeno di un decimo di millimetro. Il segreto è qui, nella straordinaria forza mentale e nel carattere che le Cioni’s girls dimostrano di avere e che consente loro di restare attaccate alla partita per piazzare poi la zampata finale. Una vittoria che le venete già assaporavano, un piatto che però viene scippato loro da una squadra che non smette mai di stupire e che ora va a giocarsi la finale in quaranta minuti.

Che sia una salita lunga e difficile si capisce subito. Alpo schizza sullo 0-6 e, seppur Ianezic segni il primo canestro biancorosso dopo un paio di minuti abbondanti, coach Cioni è costretto al minuto sul 2-10 che diventa poi 2-12. In questa prima frazione ci sono un paio di scosse. La prima la dà Lussignoli che accende la spina con 5 punti, l’altra Ruffini con la tripla del 12-16. E’ buono anche l’impatto di Casini, così come di Ndiaye che pareggia alla fine della prima frazione (20-20) e sorpassa con altri 4 punti personali all’inizio della seconda: 24-20. La Ecodent si piazza a zona e ci resterà di fatto sempre e, con le percentuali ancora basse dell’Use Rosa (chiuderà con 9/35 e 25% dall’arco), la mossa produce effetto ma non fiacca il carattere delle biancorosse che, dopo essere scivolate di nuovo sul 29-36, vanno al riposo sul 33-36 grazie alla bomba di Ianezic. L’uscita dallo spogliatoio è buona (5-0 a firma Ianezic e finalmente primo cesto di Rylichova) ma, sul 41-41, salta ancora la luce. Alpo piazza un parziale di 0-11 con Manetti che trova un canestro di ossigeno puro dando il via ad un’altra reazione, un 6-0 che porta il risultato al 30’ sul 47-54. La sensazione, netta, è che la partita stia scivolando via di mano anche perché Soglia inizia la frazione finale col canestro del 47-56. Rylichova trova la tripla ma commette subito il quarto fallo. Siamo all’ora o mai più e la Scotti è brava a scegliere la prima strada. Coach Cioni abbassa il quintetto, Manetti e Ianezic portano il risultato sul 56-58 ed è ancora quest’ultima a infilare la tripla del 59-60. Ci siamo. Ruffini firma il più 1 sul 61-60, il pubblico va dietro alla squadra che è ormai in trance agonistica. Rylichova commette il quinto fallo e sulla scena sale Rossignoli che, di sicuro, non ha problemi a prendere tiri importanti. Sua la tripla del 64-60 a 100 secondi dalla sirena e, dopo l’errore di Parmesani, la Scotti è brava a catturare due rimbalzi offensivi che fanno passare secondi preziosi. Trovare la via del canestro è difficile anche per Peresson che mette solo un libero (64-61 a 43 secondi dalla sirena) ma, dopo una palla persa, la difesa biancorossa si chiude, Manetti pianta una stoppata, Vente subisce fallo e va in lunetta. La lettone è glaciale: 66-61. Parziale finale da 17-9, si va a gara tre.

66-61

USE ROSA SCOTTI

Lussignoli 13, Ianezic 14, Antonini, Vente 6, Rylichova 9, Cappelli ne, Ruffini 8, Logoh ne, Ndiaye 8, Casini, Manetti 8, Panchetti ne. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

ECODENT ALPO

Peresson 6, Parmesani 16, Rainis 9, Soglia 17, Gregori 12, Di Maria ne, Rosignoli, Todeschini ne, Grisi ne, Furlani ne, Reschiglian 1, Mancini. All. Soave

Arbitri: Paglialunga di Fabriano e Zuccolo di Pordenone

Parziali: 20-20, 33-36 (13-16), 47-54 (14-18), 66-61 (19-7)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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