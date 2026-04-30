I mosaici dei "Ragazzi di Cerbaiola" all'evento Italia Insieme sul turismo accessibile

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Rolando Terreni e Bruna Scali con il Ministro Alessandra Locatelli

Alla Leopolda il 22 aprile la grande kermesse Italia Insieme sul turismo accessibile, al motto "Io valgo", voluta e organizzata dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha visto esposti i mosaici de "iragazzidicerbaiola" per invito della ministra stessa.

Regioni e associazioni hanno presentato il meglio della loro offerta turistica, spiega in una nota l'associazione empolese, e tante sollecitazioni per l'inserimento attivo delle persone con disabilità nel lavoro. La ministra Locatelli ha voluto che i lavori artistici in mosaico ceramico del Centro Diurno dei ragazzi di Cerbaiola arredassero un angolo della Leopolda e si è intrattenuta con gli operatori e i ragazzi stessi con grande cordialità, invitandoli anche al prossimo appuntamento dell'Expo di Rimini che si svolgerà dal 25 giugno. Fra gli altri lavori sono stati presentati i mosaici delle fiascaie su disegno della pittrice Bruna Scali.

Nella foto la Ministra Locatelli col presidente dell’Associazione Rolando Terreni e Bruna Scali, che ha curato coi ragazzi l’esecuzione di un grande arredo urbano in mosaico ceramico che ha per tema l’attività delle fiascaie.

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