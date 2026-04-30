Incendio in una pelletteria a Sesto, edificio non agibile

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa mattina (giovedì 30 aprile) alle ore 06:30 a Sesto Fiorentino in via dei Cattani. Si è verificato un incendio che si è sviluppato all’interno di un edificio industriale adibito a pelletteria.

I pompieri sono intervenuti con due squadre e due autobotti e un’autoscala. Hanno fatto ingresso all’interno dei locali invasi dai fumi della combustione, contenendo la propagazione dell’incendio. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza. In seguito ai danni provocati dal calore e dai fumi della combustione, l’edificio è stato reso non fruibile.

Sul posto richiesto l’intervento a scopo precauzionale di un equipaggio sanitario. Presente anche la polizia. Non ci sono persone coinvolte.