Lega Fucecchio consegna il 'Manifesto per la sicurezza'

Dopo gli impegni istituzionali dei giorni scorsi con i Ministri Alessandra Locatelli (Disabilità) e Matteo Salvini (Infrastrutture e trasporti), che hanno coinvolto il Segretario e tutto il Direttivo comunale della Sezione di Fucecchio - Cerreto Guidi della Lega, è tornata il 29 aprile nella Città dell'omonimo Padule, la consueta postazione del Carroccio in piazza XX Settembre al mercato settimanale. Anticipando l'odierno Consiglio Comunale che tratterà tra gli altri, argomenti legati al tema della Sicurezza, i militanti leghisti hanno distribuito copie del 'Manifesto per la Sicurezza', redatto nello scorso mese di settembre da Marco Cordone (Segretario della Sezione Comunale fucecchiese e Vicesegretario provinciale di Firenze della Lega). In merito lo stesso Cordone ha dichiarato: "Con spirito costruttivo come sempre, abbiamo appreso che oggi 30 aprile il Consiglio Comunale di Fucecchio discuterà finalmente anche di atti inerenti alla Sicurezza dei cittadini, tema che noi trattiamo in maniera costante, evidenziando che al punto 7 del nostro MANIFESTO PER LA SICUREZZA, prevediamo un aumento degli organici della Polizia locale e la realizzazione di una Tenenza dei Carabinieri, la cui attuazione stiamo sollecitando da oltre 3 anni. Sarebbe importante che la Giunta comunale desse adeguate risposte in merito, dato che con la concretizzazione della Tenenza, si potrebbe avere un contingente di militi dell'Arma dedicato solo al territorio del Comune di Fucecchio, territorio con dinamiche particolari rispetto a quello di altri Comuni; ricordiamo che sia per dinamiche istituzionali che per dinamiche socioeconomiche, Fucecchio è Comune importante sia dell'Empolese Valdelsa che del Comprensorio del Cuoio e della Pelle. Allo stato attuale per quanto riguarda la Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio, quello che sappiamo è che a pag.45 della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP 2026 - 2028), si legge: 'Verifica dell'attuazione della permuta dei locali del palazzo Landini Marchiani per la realizzazione della Tenenza, tra Agenzia del Demanio e Comune, in accordo con l'Arma dei Carabinieri. Stato di attuazione: Il progetto è in corso'. Con questo spirito Siamo stati in piazza per confrontarci con la cittadinanza ed ascoltare, ascoltare. Non per niente qualcuno ci definisce l'orecchio della gente ".

Marco Cordone (Segretario della Sezione comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi Lega Salvini Premier/Vicesegretario provinciale vicario di Firenze della L.S.P)