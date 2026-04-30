L'Empoli vince l'edizione 2026 della Prato Cup

E' l'Empoli a vincere l'edizione 2026 della Prato Cup, manifestazione di calcio giovanile giunta al diciannovesimo anno. Un'edizione speciale quella giocata al Conti perché oltre all'organizzazione della Galcianese ha visto il ritorno nel comitato promotore del torneo anche dell'Ac Prato. E proprio i biancazzurri sono arrivati in seconda piazza, subito dietro all'Empoli. Ricordiamo che quest'anno il torneo era dedicato alla categoria Pulcini Misti 2016-2017, sette contro sette. Ai nastri di partenza sedici squadre, suddivise in quattro gironi: i professionisti giocavano con i ragazzi dell'annata 2017, i dilettanti con quelli 2016.

“Siamo soddisfatti sia della presenza di pubblico che dello spettacolo visto in campo – commenta il presidente della Galcianese, Andrea Andreini -. Al Conti abbiamo assistito alle giocate di alcuni dei migliori talenti d'Italia di categoria. Ma quello che più conta è stato lo spirito di aggregazione, la voglia di stare assieme e divertirsi”.

A completare il podio dietro a Empoli e Prato troviamo la Cattolica Virtus, una delle rivelazioni della competizione. Ai piedi del podio la Fiorentina, seguita da Parma, La Spezia, Rondinella e Vis Pesaro.

Fra i dilettanti bene anche il Coiano Santa Lucia Prato Social Club che arriva nono. Poi a ruota il Perugia, l'Arezzo, il Viaccia e il Renate. A chiudere il quadro della competizione Bologna e i padroni di casa della Galcianese. “Per tutti i nostri ragazzi è stata una bellissima esperienza, da ricordare – conclude Andreini -. Siamo soddisfatti di avere avuto di nuovo al nostro fianco l'Ac Prato e speriamo di continuare così anche verso le prossime edizioni della manifestazione”.

Fonte: Ufficio stampa

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