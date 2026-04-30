Piccolo, Hachiko e 18K suoneranno al Let's Festival a Castelfranco

Let's Festival ritorna. La manifestazione, in rapida crescita e sempre più apprezzata da artistɜ e spettatorɜ, andrà in scena il 10 - 11 luglio a Castelfranco di Sotto (PI) all'Orto di san Matteo. La sua formula collaudata - che coniuga musica live, street food, drink e un'area dedicata alle arti figurative e alle autoproduzioni oltre che alla rappresentanza di altre realtà associative del territorio - anche quest'anno sarà impreziosita dalla collaborazione con Musicastrada.

L'evento arriva alla sua settima edizione e svela i primi artisti: Piccolo, Hachiko e, come headliner della prima giornata, è stato annunciato 18K; atteso ancora l’headliner della seconda giornata.

18K (nome d’arte di Filippo Casadio) muove i primi passi nella scena musicale nel 2017, pubblicando i suoi primi brani su YouTube sotto lo pseudonimo “Dorop”. Nel 2019 adotta definitivamente il moniker 18K e pubblica il suo primo singolo ufficiale, “Ghost” (2019), che anticipa il progetto “Moonkids”, primo tassello della sua visione artistica. Nel 2025 pubblica il singolo “Frosted Silver” (2025), confermando una costante ricerca sonora e visiva. Grande attesa per il nuovo album in uscita il 29 Maggio.

Piccolo (nome d’arte di Duccio Caponi) è un cantautore italiano classe 2001, originario di Empoli e membro del collettivo bnkr44. Avvia il suo percorso musicale con l’alias “Pepsy”, pubblicando nel 2020 l’EP “Cobalto” (2020) su SoundCloud, progetto che riflette le sue prime influenze e sperimentazioni sonore. Successivamente, con la firma del collettivo per l’etichetta Bomba Dischi, intraprende una nuova fase artistica adottando il nome Piccolo. Il suo stile unisce cantautorato contemporaneo, indie e suggestioni urban, con testi introspettivi e visivi. La sua attività artistica nasce inizialmente dal disegno e dalla scrittura, linguaggi che confluiscono poi nella musica come mezzo espressivo principale.

Hachiko è un progetto artistico ibrido e provocatorio, che unisce musica, performance e immaginario digitale. Più che una semplice artista, Hachiko si presenta come una figura simbolica e “cibernetica”, una presenza che prende vita nei contesti notturni — club, feste e rave — dove la musica elettronica e urban si fondono. La sua produzione musicale si muove tra rap, hyperpop ed elettronica, con testi espliciti e diretti che ribaltano gli stereotipi di genere.