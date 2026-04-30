Live surgery in Isteroscopia, formazione per ginecologi di tutta Italia da Palagi e Santa Maria Nuova

La live surgery organizzata per l’evento dal titolo “Isteroscopia contemporanea” ha coinvolto due presidi, gli ospedali Piero Palagi con la sala operatoria dove si è svolto l’intervento chirurgico e Santa Maria Nuova con la sala Bufalini da cui è stata trasmessa la diretta streaming. Così 40 professionisti provenienti da tutta Italia hanno potuto seguire la procedura in tempo reale, per un aggiornamento sulle principali tecniche di isteroscopia che ha confermato la dimensione nazionale della struttura di Ginecologia del Palagi. Qui afferiscono i casi più complessi per un totale di circa 1800 esami all’anno, un volume alto che fa della struttura diretta da Karin Louise Andersson, un centro di riferimento aziendale. Anche per questo, la scelta di eseguire la live surgery in isteroscopia è ricaduta sul Palagi.

Durante la diretta, il pubblico di medici e chirurghi presenti in Santa Maria Nuova è stato fatto interagire con l’operatore in sala operatoria al Palagi, favorendo l’approfondendo direttamente sui principali aspetti tecnici e clinici e il confronto tra le diverse modalità di gestione delle patologie endocavitarie sulla base delle evidenze scientifiche.

La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie al contributo del Direttore del dipartimento materno infantile Alberto Mattei, dei Presidenti del Convegno, Karin Louise Andersson, Stefano Calzolari e Giovanna Giarrè, della faculty, dell’équipe della sala operatoria e dell’assistenza strumentale, in un lavoro condiviso che ha reso possibile la piena riuscita dell’iniziativa.

Accanto agli interventi di isteroscopia (e anche di laser terapia), la struttura di Ginecologia del Palagi è centro di riferimento aziendale per la gestione anche di un altro modello interventistico: quello delle pazienti con fibromatosi uterina. Per i fibromi, la Ginecologia del Palagi è centro anche di livello nazionale, prima in Italia a offrire diagnosi e terapia in un unico percorso, con circa tre, quattro richieste alla settimana che arrivano da fuori Toscana. È anche centro endometriosi. Fra i suoi servizi ci sono la ginecologia di transizione con percorsi dedicati e personalizzati per le adolescenti, servizi dedicati alla contraccezione complessa, alla menopausa e al percorso di PMA con ambulatorio dedicato all’infertilità.

"La giornata di live surgery in isteroscopia al Palagi - sottolinea Andersson - è stata un’esperienza estremamente positiva, valorizzando l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e il contributo di specialisti di primo piano del panorama nazionale. L’evento rappresenta un importante investimento nella formazione delle nuove generazioni di ginecologi, favorendo la diffusione delle migliori pratiche in chirurgia mini-invasiva".

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa