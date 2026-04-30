Materiale contraffatto nei negozi: sequestri e denunce nel Fiorentino

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Continua l'attività della guardia di finanza contro i falsi. A Sesto Fiorentino e Impruneta le fiamme gialle hanno sequestrato da diversi negozi o showroom un totale di 700 paia di scarpe, 350 borse da donna e 400 giubbotti. In alcuni casi il materiale è stato rivenduto a cifre non troppo più basse rispetto a quello reale, per un controvalore stimato di circa 550mila euro. La roba aveva loghi contraffatti di aziende italiane e straniere del lusso.

I baschi verdi di Firenze hanno individuato 2.900 prodotti contraffatti, tra oggetti come bambole/peluche e carte di un noto gioco da tavolo, e accessori per telefonia. In questi casi, la merce contraffatta, per un controvalore stimato di circa 31.000 euro, è stata scoperta all’interno di due negozi nel centro storico di Firenze, nei pressi della Stazione Santa Maria Novella, e di un negozio a Sesto Fiorentino. In queste operazioni sono stati denunciati sei soggetti.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
29 Aprile 2026

Muore a 80 anni Gian Franco Gensini, storico docente a Careggi e pioniere nelle patologie cardiache

Lutto nel mondo accademico e sanitario per la scomparsa di Gian Franco Gensini, storico docente di Medicina interna e figura di riferimento a livello internazionale nello studio delle patologie cardiovascolari. [...]

Firenze
Cronaca
29 Aprile 2026

Maxi sequestro di farmaci illegali all'aeroporto 'Vespucci': oltre 5mila in un anno

Sono oltre 5000 i farmaci sequestrati nell'ultimo anno dalla Guardia di Finanza che, insieme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha intensificato i controlli sui flussi dei passeggeri e delle [...]

Monte San Savino
Cronaca
28 Aprile 2026

Incidente in A1, mezzo pesante perde il carico

Incidente lungo l'autostrada A1, tra Monte San Savino e Valdichiana all'altezza del km 385, questo pomeriggio dopo le 17. Coinvolti un autoarticolato che viaggiava in corsia sud e un'auto che [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina