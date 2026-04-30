Materiale contraffatto nei negozi: sequestri e denunce nel Fiorentino

Continua l'attività della guardia di finanza contro i falsi. A Sesto Fiorentino e Impruneta le fiamme gialle hanno sequestrato da diversi negozi o showroom un totale di 700 paia di scarpe, 350 borse da donna e 400 giubbotti. In alcuni casi il materiale è stato rivenduto a cifre non troppo più basse rispetto a quello reale, per un controvalore stimato di circa 550mila euro. La roba aveva loghi contraffatti di aziende italiane e straniere del lusso.

I baschi verdi di Firenze hanno individuato 2.900 prodotti contraffatti, tra oggetti come bambole/peluche e carte di un noto gioco da tavolo, e accessori per telefonia. In questi casi, la merce contraffatta, per un controvalore stimato di circa 31.000 euro, è stata scoperta all’interno di due negozi nel centro storico di Firenze, nei pressi della Stazione Santa Maria Novella, e di un negozio a Sesto Fiorentino. In queste operazioni sono stati denunciati sei soggetti.

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