Mezzo pesante perde carico in A1, muore il 25enne rimasto coinvolto nell'incidente

È morto nella notte all’ospedale di Siena il 25enne, originario di Montegrotto Terme, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 28 aprile sull’Autostrada del Sole.

Il giovane viaggiava insieme alla fidanzata quando la loro auto è stata travolta dal carico perso da un mezzo pesante. L’incidente si è verificato lungo l’Autostrada A1, nella carreggiata nord, tra i caselli di Chiusi e Monte San Savino, tratto rimasto chiuso per diverse ore.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale, un autoarticolato carico di bobine di carta avrebbe perso parte del carico, che ha invaso la carreggiata colpendo in pieno l’auto dei due giovani. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i feriti dalle lamiere.

Il 25enne era stato ricoverato in condizioni disperate, mentre la compagna, 24 anni, ha riportato gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il conducente del Tir, un uomo di circa 50 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale colposo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti. Resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva

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