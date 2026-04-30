Malmantile si prepara per il nuovo campo sportivo, pronto per il 2026-27

Sintetico di nuova generazione, nuovi spogliatoi rinnovati, riqualificazione della tribuna e un’area ristoro: in estate la conclusione dei lavori di riqualificazione dello stadio di Malmantile.

Per settembre il cuore pulsante dello sport della frazione avrà una veste completamente nuova: i lavori di riqualificazione dello stadio comunale procedono a ritmo serrato, promettendo di restituire alla comunità una struttura moderna, sicura, funzionale e pronta per la stagione 2026/2027.

Un progetto ambizioso tra innovazione e sociale. L’intervento, reso possibile dalla sinergia tra il Comune di Lastra a Signa, Regione Toscana e la ASD Malmantile 1947, non si limita ad un semplice restyling estetico. Il fulcro del cantiere riguarda la posa di un manto di erba sintetica di ultima generazione che permetterà un utilizzo intensivo della struttura in ogni condizione climatica, garantendo performance elevate per calciatori di ogni età. Ma lo stadio del futuro sarà anche un luogo di aggregazione extra sportiva. Sarà infatti realizzato, a spese della società Asd Malmantile, un nuovo punto bar ristoro concepito come uno spazio d’incontro per le famiglie e per l’intero paese.

A completare il quadro degli interventi la ristrutturazione degli spogliatoi che verranno dotati di impianti moderni e ad alta efficienza e della tribuna.

“Grazie a questo progetto l’impianto sportivo di Malmantile avrà un nuovo volto – ha dichiarato il sindaco Emanuele Caporaso-, non solo dal punto di vista sportivo ma anche sociale ed aggregativo a servizio della comunità. Si tratta di uno dei terreni di gioco più grandi del territorio che sarà rinnovato e ammodernato, rispondendo all’omologazione alle norme della Lega Nazionale Dilettanti, così da poter essere utilizzato per competizioni di varie categorie. Il manto in sintetico consentirà una fruibilità di gioco molto più ampia in quanto molto meno sensibile alle condizioni meteo. Allo stesso tempo, grazie all’investimento che ha intenzione di fare la Società e che riguarda spazi dedicati al ristoro e alla convivialità, saranno potenziate anche le sue funzioni sociali. Siamo soddisfatti – ha concluso il sindaco- di aver ottenuto un contributo straordinario dalla Regione Toscana che con questo finanziamento ha riconosciuto l’importanza del progetto”.

L’intervento ha infatti un costo di 950.000 euro di cui 550.000 euro di contributi regionali straordinari sull’impiantistica sportiva, le restanti risorse sono a carico del Comune.

“Vogliamo consegnare un centro sportivo che diventi un punto di riferimento regionale già dalla prossima stagione – ha sottolineato il presidente della Asd Malmantile Stefano Regina-. L’obiettivo è creare un ambiente dove i ragazzi possono crescere e sognare il totale sicurezza. E’ un impegno che sentiamo verso questo territorio e che portiamo avanti con la stessa passione dal 1947.Con la fine dei lavori Malmantile si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storica tradizione sportiva, grazie anche al potenziamento dello staff tecnico con l’inserimento di allenatori qualificati per elevare la qualità formativa, soprattutto del settore giovanile, e l’acquisto di nuovi pulmini dedicati al trasporto degli atleti”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa

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