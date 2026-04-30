Rinnovato il consiglio direttivo dell'associazione Fucecchio Turismo

L’amministrazione comunale di Fucecchio accoglie con soddisfazione l’esito dell’assemblea dell’associazione Fucecchio Turismo, svoltasi nella serata di ieri (29 aprile 2026), durante la quale è stato approvato il bilancio e nominato il nuovo consiglio direttivo, insieme al nuovo presidente.

"Alla guida dell’associazione – spiega l'assessore alla cultura e al turismo Aberto Cafaro - è stato eletto Valerio Pellegrini, al quale l’amministrazione comunale rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possa proseguire il percorso intrapreso e contribuire, insieme al nuovo direttivo, alla crescita dell’associazione e alla valorizzazione di Fucecchio e del suo territorio. L'ente ringrazia anche il presidente uscente Federico Sgherri e tutta la sua squadra per l'ottimo lavoro svolto finora con passione e impegno".

Il nuovo consiglio direttivo risulta così composto:

Valerio Pellegrini – Presidente;

Emma Donnini – Sindaca del Comune di Fucecchio;

Alberto Cafaro – Assessore del Comune di Fucecchio;

Giovanni Malvolti – in rappresentanza delle Attività culturali;

Marika Spotti – in rappresentanza dei Servizi turistici;

Cristina Cartura – in rappresentanza dell'Ospitalità alberghiera e agrituristica;

Lorenzo Calucci – in rappresentanza dell' Ospitalità extra-alberghiera;

Francesco Taddei – in rappresentanza della Ristorazione;

Francesco Dei – in rappresentanza del settore promozione, in rapporto con le attività commerciali.

Le dichiarazioni

"Voglio ringraziare – sottolinea il presidente uscente Sgherri - tutti i soci, passati e presenti, e i membri del precedente direttivo per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso degli anni. Un ringraziamento particolare va alla vicepresidente Cristina Cartura e a Lorenzo Calucci per il prezioso contributo, nonché a tutte le persone che hanno sostenuto e accompagnato il percorso dell’associazione. Buona e lunga vita a Fucecchio Turismo e viva Exploring Fucecchio".

"La presidenza di Fucecchio Turismo - aggiunge il nuovo presidente Pellegrini - è un impegno che assumo con entusiasmo e senso di responsabilità. Da subito lavoreremo coinvolgendo i nostri soci in progettualità che rendano sempre più forte il settore del turismo sul nostro territorio".

Il Comune da par suo rinnova il proprio sostegno a Fucecchio Turismo, riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo e nella promozione del territorio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate