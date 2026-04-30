Rinnovato il consiglio direttivo dell'associazione Fucecchio Turismo

La soddisfazione dell'Amministrazione Comunale
L’amministrazione comunale di Fucecchio accoglie con soddisfazione l’esito dell’assemblea dell’associazione Fucecchio Turismo, svoltasi nella serata di ieri (29 aprile 2026), durante la quale è stato approvato il bilancio e nominato il nuovo consiglio direttivo, insieme al nuovo presidente.
"Alla guida dell’associazione – spiega l'assessore alla cultura e al turismo Aberto Cafaro - è stato eletto Valerio Pellegrini, al quale l’amministrazione comunale rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possa proseguire il percorso intrapreso e contribuire, insieme al nuovo direttivo, alla crescita dell’associazione e alla valorizzazione di Fucecchio e del suo territorio. L'ente ringrazia anche il presidente uscente Federico Sgherri e tutta la sua squadra per l'ottimo lavoro svolto finora con passione e impegno".
Il nuovo consiglio direttivo risulta così composto:
Valerio Pellegrini – Presidente;
Emma Donnini – Sindaca del Comune di Fucecchio;
Alberto Cafaro – Assessore del Comune di Fucecchio;
Giovanni Malvolti – in rappresentanza delle Attività culturali;
Marika Spotti – in rappresentanza dei Servizi turistici;
Cristina Cartura – in rappresentanza dell'Ospitalità alberghiera e agrituristica;
Lorenzo Calucci – in rappresentanza dell' Ospitalità extra-alberghiera;
Francesco Taddei – in rappresentanza della Ristorazione;
Francesco Dei – in rappresentanza del settore promozione, in rapporto con le attività commerciali.
Le dichiarazioni
"Voglio ringraziare – sottolinea il presidente uscente Sgherri - tutti i soci, passati e presenti, e i membri del precedente direttivo per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso degli anni. Un ringraziamento particolare va alla vicepresidente Cristina Cartura e a Lorenzo Calucci per il prezioso contributo, nonché a tutte le persone che hanno sostenuto e accompagnato il percorso dell’associazione. Buona e lunga vita a Fucecchio Turismo e viva Exploring Fucecchio".
"La presidenza di Fucecchio Turismo - aggiunge il nuovo presidente Pellegrini - è un impegno che assumo con entusiasmo e senso di responsabilità. Da subito lavoreremo coinvolgendo i nostri soci in progettualità che rendano sempre più forte il settore del turismo sul nostro territorio".
Il Comune da par suo rinnova il proprio sostegno a Fucecchio Turismo, riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo e nella promozione del territorio.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
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