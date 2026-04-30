Stella al Merito del Lavoro per 68 persone in Toscana: l'elenco completo

Sono 68 le lavoratrici e i lavoratori che si sono distinti per la qualità professionale, per i miglioramenti che hanno apportato all’attività quotidiana della propria azienda o per gli insegnamenti che hanno saputo trasmettere ai colleghi più giovani. Per questo il 1 maggio riceveranno la “Stella al Merito del Lavoro”.

Alla cerimonia, che si terrà presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, interverranno il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’Assessore al Lavoro del Comune di Firenze, Dario Danti, il Console Regionale della Federazione Maestri del Lavoro, Massimo Tucci, il Presidente Regionale dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, Fiorenza Ciullini, il Voce Presidente del Gruppo Toscano Cavalieri del Lavoro, Fabrizio Bernini, il Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana del Lavoro di Firenze, Francesco Gattola.

Di seguito l'elenco delle persone insignite, alle quali il Prefetto Francesca Ferrandino consegnerà l'importante onorificenza.

Firenze (26): Beccastrini Francesco (Giunti Editore S.p.A.), Brunelli Francesca (Hospital Consultin S.p.A.), Bruschi Simone (Ferragamo S.p.A.), Carcioli Barbara (Hospital Consulting S.p.A.), Casini Paolo (A. Menarini Manufacturing Logistics & Services S.r.l.), Ceccatelli Emanuela (Leonardo S.p.A.), Cei Simone (Bakerhughes S.p.A.), Cerbini Alessandro (FiberCop S.p.A.), Ciolli Stefano (Mercafir S.c.p.a.), D’Angelo Francesca (Bakerhughes S.p.A.), Ferrara Birgitta (Bakerhughes S.p.A.), Ferretti Laura (Enel Italia S.p.A.), Galeotti Gianfranco (Leonardo S.p.A.), Giannelli Natalia (Trenitalia S.p.A.), Iannuzzi Gianni (Bakerhughes S.p.A.), Magrini Thomas (Banco BPM S.p.A.), Mainardi Paola (Bakerhughes S.p.A.), Masselli Gianni (A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.), Monnini Elisabetta (Leonardo S.p.A.), Orlandi Goffredo (Rosss S.p.A.), Pagano Teresa (Poste Italiane S.p.A.), Pizzigallo Anna Maria (A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.), Sirignano Patrizia (Poste Italiane S.p.A.), Vanni Claudia (Laika Caravan S.p.A.), Vanni Simona (Poste Italiane S.p.A.), Vivoli Sandro (Centrale del latte d’Italia S.p.A.).

Arezzo (8): Degl’innocenti Gabriella (CNA Servizi), Fani Francesca (Unigroup S.r.l.), Gnerucci Enrico (Polynt S.p.A.), Grifoni Luciano (Bakerhughes S.p.A.), Lotti Gianna (CNA Servizi), Marchesini Roberto (Impresa Verde Arezzo S.r.l.), Redigonda Pier Paolo (Leonardo S.p.A.), Tofanelli Danilo (LEM S.r.l.).

Grosseto (6): Baldi Enrico (Terme di Saturnia), Bertani Silvia (Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.), Dondoli Riccardo (Banfi Società Agricola S.r.l.), Guidarelli Federico (Noxerior S.r.l.), Straito Enrico Graziano (Vega S.r.l.), Tassone Sergio (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane).

Livorno (4): Alati Lorenzo (Promoter S.r.l.), Belmonte Stefano (Castagneto Banca 1910 Credito Coop.vo S.c.p.a.), Raigi Edoardo (Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), Santini Roberto (Wass Submarine Systems S.r.l.).

Lucca (5): Dell’Uomo Pier Paolo (Soffass S.p.A.), Fabbri Naida (Sofidel S.p.A.), Giusfredi Michele (e-distribuzione S.p.A.), Rossi Alesandro (Kedrion Biopharma S.p.A.), Varaud Maurizio (Silvateam S.p.A.).

Massa Carrara (3): Biggi Elisabetta (Luciano Baicchi S.r.l.), Pellegri Mauro (Leonardo S.p.A.), Scotto Di Carlo Assunta (Bedini Impianti S.r.l.).

Pisa (2): Franchi Aldo (Enel Italia S.p.A.), Romagnoli Cristina (Enel Green Power Italia Srl).

Pistoia (5): Ferrari Sabrina (Enel Energia S.p.A.), Magrini Sandro (Leonardo S.p.A.), Marmi Alessandra (Bakerhughes S.p.A.), Nesi Nicola (Power S.p.A.), Tritzo Angelica (General Electric Vernova International LLC).

Prato (4): Ballerini Alessandro (Enel Green Power Italia S.r.l.), Franchi Leandro (Manifattura Igea S.p.A.), Savino Franco (Manifattura Igea S.p.A.), Vaiani Alessandro (Confindustria Toscana Nord).

Siena (5): Borghesi Giacomo (e-distribuzione S.p.A.), Boschini Sabrina (Laika Caravans S.p.A.), Cingolani Roberta (Tenute Silvio Nardi s.s.), Covati Ilaria (Banca Credito Cooperativo Toscana-Umbria Soc. Coop.va), Rigacci Monica (Laika Caravans S.p.A.).