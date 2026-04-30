Buone prospettive per tutti i lavoratori di Luisa via Roma

Ha preso una piega positiva il tavolo di confronto che si è tenuto oggi pomeriggio in Regione per esaminare la vertenza di Luisa via Roma, l'azienda fiorentina del settore moda.

"La novità di rilievo - spiega il consigliere del presidente Giani per le vertenze e le crisi aziendali, Valerio Fabiani - è che per la prima volta si sono seduti al tavolo di confronto i rappresentanti degli investitori, quella new company che farà un'offerta per rilevare l'azienda che è oggetto di un concordato semplificato. Positivo che ci sia stato questo primo confronto con le istituzioni e con le organizzazioni sindacali".

A differenza di ciò che si temeva la nuova proprietà si impegna, raccogliendo la richiesta della Regione Toscana e dei sindacati, a riassorbire tutto il personale in forza a Luisa via Roma.

"Ciò che abbiamo ottenuto - spiega Fabiani - è la massima garanzia occupazionale. Non ci saranno lavoratori di serie A e di serie B, ma tutti transiteranno nella nuova realtà produttiva. Probabilmente sarà necessario ricorrere all'ammortizzatore sociale della cassa per cessazione oltre alla cassa per riorganizzazione. Altro elemento positivo è che la procedura di riassorbimento sarà la più breve possibile perché si sta già pensando alla produzione per la stagione invernale".

Fonte: Regione Toscana