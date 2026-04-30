Vento, estesa l’allerta gialla sulla Toscana centro-settentrionale

Il vento di grecale continua a soffiare sulla Toscana, in particolare sulle aree centrali-settentrionali. Dopo un lieve calo previsto per la nottata di oggi, domani, venerdì 1° maggio, l’afflusso di aria fredda da est proseguirà lungo il corso della giornata per poi attenuarsi nel tardo pomeriggio.

Per questo motivo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso anche a domani, dalle 10 alle 18, l’allerta gialla per vento valida fino alle 20 di oggi per le zone della piana di Firenze, il Valdarno inferiore, le valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Valdelsa e la Valdera.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

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