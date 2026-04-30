Vinci pensa ai campi estivi, con una novità

Sta per arrivare l’estate ed è già tempo di iscrizioni per i centri estivi. Il Comune di Vinci ripropone Vinci Estate, il programma di attività ricreative destinato all’infanzia, che anche quest’anno offre un’ampia varietà di opzioni.

Anche nel 2026 ci sono delle sostanziali novità. La prima è che i gestori iscritti all’albo sono due in più dell’anno scorso: la società cooperativa Eskimo, l’asd Giovani Calcio Vinci (che erano presenti anche nel 2025), la Uisp Empoli Valdelsa e l’asd Bunny Club.

La seconda è che questi centri estivi aprono ufficialmente la stagione delle attività al nuovo centro di aggregazione giovanile di Ripalta, in quella che è l’ex area Tamburini, dove si stanno ultimando i lavori di riqualificazione.

Come nel 2025, sono previste ore di sostegno per l’inclusione dei bambini con disabilità, da destinare a tutti i programmi.

“L’ampliamento dell’offerta dei centri estivi e l’apertura del nuovo Centro di Aggregazione Giovanile a Ripalta rappresentano un passo importante per la nostra comunità - dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Investire nei giovani significa offrire loro spazi sicuri, stimolanti e inclusivi, dove crescere, socializzare e sviluppare le proprie capacità.

Il raddoppio del CAG, con una nuova sede a Vinci Capoluogo accanto a quella già attiva a Sovigliana, è il segno concreto dell’attenzione che l’amministrazione dedica alle nuove generazioni e alle famiglie. Abbiamo voluto mantenere un sistema di tariffe accessibile e basato sull’Isee, per garantire a tutti la possibilità di partecipare. Ringrazio tutte le realtà coinvolte per il lavoro svolto e per l’impegno nel costruire un’offerta educativa di qualità per i nostri ragazzi”.

“Il bando Vinci Estate per il reperimento di operatori per i centri estivi comunali aveva debuttato con successo lo scorso anno, ma l’edizione 2026 ci ha lasciato senza parole – commenta Francesco Marzocchini, assessore all’istruzione del Comune di Vinci.

Quattro operatori, di cui due nuovi, andranno ad animare i mesi di giugno e luglio dei nostri ragazzi e ragazze con progetti vari e diversificati per tutte le fasce d’età. Oltre a questi avremo l’attività estiva fornita dal CAG, che questo anno raddoppia con l’apertura del centro anche a Vinci nei nuovissimi locali in via Ripalta. Sarà una estate giocosissima!”

L’offerta e le tariffe

La cooperativa Eskimo offre tre diversi programmi: Viaggi nel tempo (per bambini dai 7 agli 11 anni), dal 15 al 30 giugno nei locali della scuola ‘Aleramo’ di Spicchio; Fatine, birbe e nasini lunghi (4-6 anni), dal 1° al 31 luglio nei locali della scuola ‘Barca a vela’ di Sovigliana; Occhio a pinocchio (7-11 anni), dal 1° al 31 luglio ancora alla ‘Barca a vela’ di Sovigliana. Il programma prevede una quota di iscrizione di 30 euro, che verranno poi detratti dalle tariffe settimanali. Sono previste quattro fasce su base Isee. L’orario del centro estivo va dalle 8.30 alle 16.30 (con la mensa) ed è possibile usufruire dell’ingresso anticipato alle 8, con una quota aggiuntiva di 5 euro a settimana.

La scheda di iscrizione si può scaricare da www.eskimocoop.it; sul sito della cooperativa anche tutti i dettagli.

L’asd Giovani Calcio Vinci propone l’Estate con… Leonardo. La società giallorossa infatti prevede un programma per i bambini dai 5 agli 11 anni alla scuola ‘Galilei’ nel Capoluogo e al campo di Ripalta dal 15 giugno al 31 luglio, in orario 8-13, oppure 8-16.30 con pranzo. Le tariffe di iscrizione variano in base alla fascia Isee, mentre i tesserati della società godono di un’ulteriore riduzione.

Per le informazioni e le iscrizioni: giovanicalciovinci@gmail.com oppure 3357466568.

L’asd Bunny Club offre Gym&Art Camp: dove lo sport diventa un’opera d’arte, per bambini in età compresa fra i 6 e gli 11 anni. Le attività si svolgeranno dal 29 giugno al 31 luglio nei locali della palestra della scuola ‘Galilei’ a Vinci, in orario 8-13. Anche in questo caso le tariffe settimanali tengono conto di quattro fasce Isee. Informazioni a bunnyclub91@gmail.com oppure 3399785189.

Infine, la Uisp di Empoli offre ai bambini dai 4 ai 6 anni Gioco sport e avventura, il programma previsto per tutto il mese di luglio nella scuola Stacciaburatta di Via XXV Aprile a Vinci, anche in questo caso con due formule orarie: 8-13 oppure 8-16.30 con pranzo, e anche in questo caso le tariffe di iscrizione variano su base Isee. Informazioni e dettagli a empolivaldelsa@uisp.it oppure chiamando lo 0571711533.

Il nuovo centro di aggregazione giovanile di Vinci Capoluogo, zona Ripalta

Rispetto al 2025, il centro estivo del CAG, centro di aggregazione giovanile, raddoppia. Oltre alle attività della sede di Sovigliana, quest’anno aprirà il nuovo centro CAG a Vinci Capoluogo, all’interno dell’ex area Tamburini, che in questi giorni sta per essere ultimato.

Qui i ragazzi dai 10 ai 14 anni troveranno Benessere in azione – Dove il divertimento diventa esperienza, dal 6 al 31 luglio, con le formule orarie senza pranzo (dalle 8 alle 13 tranne il giovedì) e con pranzo a sacco (dalle 8.30 alle 17, il giovedì).

Per le iscrizioni a questi centri estivi è necessario scrivere a centrogiovanivinci@edu.coraimpresasociale.it, oppure a mano alla biblioteca civica di Via Fucini a Vinci, il mercoledì dalle 15 alle 17.

Lo stesso programma sarà fruibile al CAG di Sovigliana, nei locali della scuola media ‘Nencioni’. Basterà scrivere alla stessa mail o andare direttamente al CAG dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.30.

Per i centri estivi del CAG le tariffe sono settimanali e basate su tre fasce Isee.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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