Aglaia Viviani candidata alla guida del Pd di Montelupo Fiorentino

Anche Montelupo, come tutto il territorio della Federazione Empolese Valdelsa, dal 15 al 31 maggio, vedrà il Partito Democratico impegnato negli appuntamenti congressuali. I tre storici circoli del paese – Montelupo centro, Fibbiana e Samminiatello– ospiteranno infatti i congressi per il rinnovo degli organismi dirigenti, nonché elezione dei segretari di circolo, Unione Comunale e Federazione.

In modo unitario, il PD di Montelupo ha espresso la candidatura di Aglaia Viviani alla guida dell’Unione Comunale.

Insegnante, 58 anni, attiva nel mondo dell'associazionismo culturale, membro dell'assemblea regionale e assessore, Viviani è la prima segretaria Donna del PD montelupino dalla sua fondazione nel 2007. Questo rappresenta un importante segnale nella direzione di una maggiore rappresentanza femminile, necessaria nel partito come nella società.

Così commenta Simone Peruzzi, che lascia la guida del partito dopo i due mandati precedenti: "Non è casuale la scelta del circolo di Turbone per l'incontro di ieri sera. In una società sempre più complessa, dove disagio e solitudine si fanno spazio, a Montelupo come altrove, bisogna fare in modo che i circoli tornino a essere luoghi dove le persone si incontrano e discutono. È necessario un partito che sappia ascoltare, che sia vicino ai problemi delle cittadine e dei cittadini, e aperto verso l'apporto della società civile. Riteniamo che la candidatura di Aglaia Viviani vada in questa direzione".

Fonte: Partito Democratico Unione Comunale di Montelupo Fiorentino

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