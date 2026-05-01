Bilancio consuntivo San Miniato, Guazzini (Gruppo Misto): "L'avanzo non è cosa di cui vantarsi"

"C'è poco da esaltarsi... a leggere cosa dichiarano Sindaco e Assessore al bilancio stamani sui giornali, un avanzo di oltre 28 milioni si euro, di cui circa 5 milioni immediatamente spendibili, è una cosa si cui bisogna vantarsi. Invece proprio no" dichiara Manola Guazzini, consigliera del Gruppo Misto, in seguito all'approvazione del bilancio consuntivo 2025 di San Miniato.

"È un risultato di cui forse sarebbe quasi il caso di vergognarsi per i seguenti motivi, e soprattutto perché amministriamo soldi dei cittadini:

1. Il bilancio di previsione, in particolare per quanto riguarda gli investimenti, era un bel libro dei sogni, di cui non è stato fatto quasi niente, se non qualche rattoppo in quanto e là;

2. L'amministrazione comunale è quasi totalmente immobile perché ci sono oltre 20 milioni si euro non spesi, tant'è che nella variazione si bilancio, approvata subito dopo il rendiconto, e di cui sindaco e assessore si vantano, si destinano soldi ai medesimi interventi che non siamo riusciti a fare nel corso del 2025;

3. Si è verificato quello che io sostengo da dicembre e cioè che il bilancio di previsione è stato più un atto burocratico che un atto politico, e che forse frugare nelle tasche dei cittadini anche per poco, come è stato fatto, con un avanzo così, non ce ne era davvero bisogno;

4. Abbiamo assistito anche quest'anno ad uno sbriciolamento di buona parte dell'avanzo disponibile anziché destinare un'importante cifra a mettere in sicurezza il nostro territorio: e penso alle frane che è oltre un anno, e per alcune anche oltre due, che sono ancora lì nella speranza arrivino fondi nazionali e regionali;

5. Con la variazione è stata ridotta la manutenzione per cimiteri e nidi di qualche decina di migliaia si euro, come se non ce ne fosse bisogno.

Allora sindaco ed assessore ai cittadini va detta la verità, altrimenti è solo fumo negli occhi che piano piano però sparisce. E poi non ci dimentichiamo le contraddizioni del PD: a Santa Croce sono state fatte paginate per un avanzo di qualche centinaio di migliaia di euro, mentre a San Miniato dove il PD governa, un avanzo da capogiro è tanto esaltato. Io penso davvero che farebbe bene anche al PD stare qualche anno all'opposizione - conclude Guazzini - forse vedrebbe le cose da un altro punto di vista".