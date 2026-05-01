Blackdoor Festival, due concerti a maggio a Castelfranco

Venerdì 8 maggio 2026, alle 21:30, la Casa del Popolo – Circolo ARCI di Castelfranco di Sotto (PI) ospita il concerto di John Greaves & Annie Barbazza, una delle proposte di punta del Backdoor Festival – suoni & parole selvagge, rassegna dedicata alle forme più originali della musica contemporanea.

John Greaves, figura storica della Canterbury Scene e già membro degli Henry Cow, ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti di riferimento come Robert Wyatt, Peter Blegvad, Carla Bley e Michael Mantler, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo dell’avant‑prog europeo. Accanto a lui Annie Barbazza, polistrumentista e cantante italiana scoperta da Greg Lake, oggi considerata una delle voci più autorevoli e personali dell’art‑rock internazionale.

Il concerto propone un percorso sonoro intimo e raffinato, in cui scrittura, improvvisazione, poesia e sperimentazione convivono in un equilibrio di grande forza espressiva.

All’interno del festival è in programma anche il concerto dell’arpista statunitense Mary Lattimore, previsto per giovedì 22 maggio 2026. Artista di riferimento della scena ambient contemporanea, Lattimore è nota per il suo approccio innovativo all’arpa elettrificata e per le collaborazioni con Thurston Moore, Kurt Vile, Meg Baird, Jeff Zeigler e Julianna Barwick. La sua ricerca sonora, sospesa tra minimalismo, texture elettroniche e paesaggi evocativi, l’ha resa una delle voci più riconoscibili della nuova musica ambient.

Per il pubblico è disponibile un abbonamento combinato che consente l’accesso a entrambi gli appuntamenti del festival.

Prevendite su Oooh.Events - Biglietti: 18 € (riservati ai soci ARCI) - Abbonamento combinato: 30 €

Luogo: Casa del Popolo – Circolo ARCI, Via Provinciale Francesca Sud 32, Castelfranco di Sotto (PI)

Fonte: Ufficio stampa