Castelfiorentino, Guardia di Finanza sequestra oltre 100 capi di abbigliamento al mercato

Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 100 capi di abbigliamento con antitaccheggio ancora inseriti. L'operazione è avvenuta a Castelfiorentino presso l'area del mercato settimanale nel centro della città e a renderla nota è la sindaca Francesca Giannì, con un post pubblicato sulla sua pagina social. È successo nei giorni scorsi quando le fiamme gialle hanno reso noto altre operazioni sempre in provincia di Firenze , nelle quali sono stati individuati e sequestrati centinaia tra capi di abbigliamento e accessori contraffatti, tra Sesto Fiorentino e Impruneta.

"Le conseguenze saranno nette, - ha commentato Giannì - sul lato giuridico e sul piano amministrativo, a tutela dei nostri ambulanti storici, grazie ai quali possiamo garantire qualità e attenzione al nostro amato mercato. Un ringraziamento speciale al Luogotenente Antognotti e agli agenti coinvolti nell'operazione per l'egregio e costante lavoro al servizio della comunità, spesso silenzioso ma fatto con amore per la città".

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