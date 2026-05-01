Consiglio comunale Empoli, i risultati delle votazioni dell'ultima seduta

Il Consiglio comunale di Empoli si è tenuto giovedì 30 aprile 2026, nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

12.Rendiconto di gestione anno 2025 – Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli

13.Variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare,

14.Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028. Terzo aggiornamento. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, contrari Empoli del Fare,

15.Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici – Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare.

16.Servizio Sport. Istituzione della Consulta comunale dello Sport – Approvazione del regolamento istitutivo. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, contrari Empoli del Fare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa