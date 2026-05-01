Dominici (Ugl Toscana): "Primo Maggio che deve concentrarsi sulle troppe morti sul lavoro"

"Festeggiamo il 1° Maggio ricordando i tanti, troppi morti sul lavoro in Toscana. Una Regione che è, purtroppo, tra quelle in cui si perde, in numero molto elevato, la vita lavorando. Non è ammissibile che una persona esca di casa e che poi non vi faccia più ritorno perché deceduto sul luogo dove opera". Così in una nota Giuseppe Dominici, Segretario Confederale regionale Ugl Toscana. "Di questi lutti dobbiamo, ovviamente, ricordarcene non solo in questo giorno particolare, ma occorre una quotidiana massima attenzione, affinché si ponga un freno a questo dramma. Come Ugl Toscana ribadiamo, dunque, la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime sul lavoro ed auspichiamo di non dover più piangere la scomparsa di lavoratori, spesso per colpa di gravi ed inaccettabili inadempienze altrui".

Fonte: Ugl Toscana

Notizie correlate