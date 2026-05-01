Dominici (Ugl Toscana): "Primo Maggio che deve concentrarsi sulle troppe morti sul lavoro"

Economia e Lavoro Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Giuseppe Dominici, Segretario Confederale regionale Ugl Toscana

"Tutte le istituzioni s'impegnino per fermare questa strage"

"Festeggiamo il 1° Maggio ricordando i tanti, troppi morti sul lavoro in Toscana. Una Regione che è, purtroppo, tra quelle in cui si perde, in numero molto elevato, la vita lavorando. Non è ammissibile che una persona esca di casa e che poi non vi faccia più ritorno perché deceduto sul luogo dove opera". Così in una nota Giuseppe Dominici, Segretario Confederale regionale Ugl Toscana. "Di questi lutti dobbiamo, ovviamente, ricordarcene non solo in questo giorno particolare, ma occorre una quotidiana massima attenzione, affinché si ponga un freno a questo dramma. Come Ugl Toscana ribadiamo, dunque, la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime sul lavoro ed auspichiamo di non dover più piangere la scomparsa di lavoratori, spesso per colpa di gravi ed inaccettabili inadempienze altrui".

Fonte: Ugl Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
30 Aprile 2026

Primo maggio, Acli Toscana: "Servono salari giusti"

“Il lavoro non può essere ridotto a una voce di bilancio o a un costo da comprimere. Deve tornare a essere un valore, uno spazio di partecipazione, autonomia e costruzione del [...]

Toscana
Economia e Lavoro
30 Aprile 2026

Stella al Merito del Lavoro per 68 persone in Toscana: l'elenco completo

Sono 68 le lavoratrici e i lavoratori che si sono distinti per la qualità professionale, per i miglioramenti che hanno apportato all’attività quotidiana della propria azienda o per gli insegnamenti [...]

Toscana
Economia e Lavoro
29 Aprile 2026

Primo Maggio: decine le iniziative Cgil, Cisl e Uil in Toscana per un "lavoro dignitoso"

E’ il lavoro dignitoso il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026. La manifestazione nazionale si svolgerà a Marghera, in Veneto. In Toscana, come sempre, saranno decine [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina