Due vittorie per i Flying Donkeys a Roma: prossime sfide in casa a Empoli

Il 25 aprile si è svolta a Roma la seconda giornata della seconda fase serie B. In gara 1 (ore 11.00), i Pattinatori Sanbenedettesi hanno battuto Roma per 6 a 3. Ore 13, gara 2, San Benedetto Empoli: Ancora a ranghi ridotti i Toscani, ma sempre presenti i senatori, Pazzaglia e Errico, oltre a Bastianoni, Simonelli, Sarasso, Michi, e Soluri. In porta, di nuovo il giovanissimo De Santi.

Si dimostra in grande spolvero, il giovane Under 16 Bastianoni, che apre le danze su assist di Simonelli (min.13.40, 1-0 Empoli). Il pareggio di SBT arriva poco dopo, con Tiburtini che pesca con precisione Lupi, partito in contropiede praticamente senza essere contrastato. Nulla può l’incolpevole De Santi (1-1 min.12,03). Al min.8.58 del primo tempo Michi riporta in vantaggio i Flying Donkeys, grazie ad un recupero e assist di Bastianoni (2-1), e pochi secondi dopo Simonelli, su assist di Capitan Errico, permette ai Toscani di allungare (3-1).

Nel secondo tempo San Benedetto si impegna nel tentativo di rimonta, ma ne approfitta Sarasso, che su assist di Michi porta Empoli sul 4 a 1 (min.12.24). Al min.13.24 viene comminato un fallo a Bastianoni, e San Benedetto ne approfitta per accorciare con Forlini su assist di Tiburtini (4 a 2, min.12,24). Sulle ali dell’entusiasmo i Marchigiani credono nella possibile rimonta, con il 3 a 4 segnato da Forlini, su assist di Berardi (min.10,46, 4 a 3). Coach Carboncini chiama Time out per far riordinare le idee ai Toscani, che rispondono bene, riallungando (5 a 3, min.08,41), con Bastianoni, su assist di Errico. Poco dopo, lo stesso Bastianoni, con una bella azione personale, segna il 6° goal per Empoli (6-3. min.07,49). A niente è servito a SBT togliere il portiere per avere un giocatore di movimento in più, e anzi, Bastianoni corona la sua bella prestazione con il 7° goal toscano, a porta vuota (7 a 3, min.00,30).

Ore 15.00, Roma-Empoli

È decisamente la giornata di Bastianoni... pronti via, dopo neanche 2 minuti si invola e segna l’1 a 0 per Empoli, ma il portiere Laziale per il resto del primo tempo difende strenuamente la sua porta, anche con la squadra in inferiorità numerica. A inizio secondo tempo sarà di nuovo Bastianoni a trovare il raddopio per i Biancoblu, stavolta su assist di Errico (2-0 Empoli, min.19,12), serviranno altri 8 minuti perché Bastianoni trovi il 3-0, assist Simonelli (min.11,17).

Il 4-0 arriva con Simonelli (assist Michi, min.10.27), e poco dopo Accardo accorcia per Roma con una bella azione personale (4-1, min.08,55). A seguire, due goal per Empolia distanza di 2 minuti, prima Simonelli su assist di Errico (5-1 min.06,07), e poi a ruoli invertiti, goal di Errico su assist di Simonelli (6-1 ,min 04,34). Ultimi minuti davanti alla gabbia Romana per l’esperto portiere Lorenzo Pieralli, e il risultato resta invariato.

Al momento Empoli si trova in testa alla classifica del girone H con 12 punti, seconda San Benedetto con 6, terza Riccione con 3, e ultima Roma con 0 punti. Nonostante il divario, i giochi non sono ancora fatti, perché la terza, Riccione, ha 2 partite in meno, di cui anche uno scontro diretto con Empoli, per cui matematicamente potrebbe essere in grado di raggiungere i Toscani in testa alla classifica.

Saranno fondamentali le prossime partite, di cui l’ultimo concentramento si svolgerà a Empoli presso il Pala Aramini, il 10 Maggio, con il seguente programma:

Ore 11.00 Flying Donkeys vs. Corsari Riccione

13.00 Mammuth Roma vs. Corsari Riccione

15.00 Flying Donkeys Empoli vs. Mammuth Roma

Fonte: Flying Donkeys Empoli