Empoli, nasce la Consulta dello Sport

Nel Consiglio comunale dello scorso 30 aprile 2026, è stato approvato il regolamento che sancisce la nascita della Consulta dello Sport di Empoli, uno strumento di partecipazione che funge da raccordo tra le istanze del mondo sportivo locale e l'attività dell'Ente. Il regolamento è stato approvato con 17 voti favorevoli e un voto contrario.

L'ente, i cui membri partecipano esclusivamente a titolo onorifico e gratuito, è composto da membri di diritto come l'assessore con delega allo sport, il dirigente comunale competente per il settore e il presidente della Commissione consiliare III; da membri designati come 10 rappresentanti del mondo delle Asd, delle Ssd e degli enti di promozione sportiva con non meno di un anno di età, sede legale a Empoli, iscrizione all'albo comunale delle associazioni e al registro delle attività sportive dilettantistiche; da 4 cittadini residenti a Empoli con comprovata conoscenza ed esperienza nel mondo sportivo, senza tessere associative o cariche e incarichi politici. Inoltre saranno invitati permanenti, senza diritto di voto, il dirigente dell'Ambito sport della Città Metropolitana di Firenze o suo delegato; il Presidente regionale del CONI o suo delegato; il Presidente del Comitato Paralimpico della Toscana o suo delegato; i Presidenti delle sezioni territoriali degli enti di promozione sportiva riconosciuti operanti nel Comune di Empoli. I membri designati saranno nominati su candidatura a un avviso pubblico.

La Consulta sarà gestita da un presidente con incarico pari alla durata dell'intero mandato, mentre il vice presidente sarà scelto tra i rappresentanti delle Asd e Ssd a turnazione ogni 6 mesi.

Le finalità della Consulta saranno quella della promozione dello sport, l'elaborazione di proposte per migliorare la gestione degli impianti, coordinare la collaborazione tra enti del territorio per sviluppare una 'rete dello sport' allargata anche a scuole, enti sanitari e il Terzo Settore, oltre a sostenere iniziative che promuovano i valori etici, formativi ed educativi, i corretti stili di vita, la piena inclusività e la più ampia rappresentatività delle discipline sportive del territorio.

L'assessora allo Sport del Comune di Empoli, Laura Mannucci, ha dichiarato: "Con questo voto diamo gambe a un organo previsto dallo Statuto comunale che ha il preciso scopo di coinvolgere le realtà sportive del territorio assieme all'amministrazione comunale per un'azione incisiva e corale nella promozione dei valori sportivi. Sono molto soddisfatta del voto dell'Aula, significa che c'è sensibilità al tema e questo organo collegiale sarà l'occasione per ribadire che la promozione dello sport è simbolo di crescita dell'individuo e di sensibilità verso l'inclusione, il gioco di squadra, la salute di corpo e spirito".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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