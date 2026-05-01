Farmacie di turno dal 01 maggio al 08 maggio

VINCI

Da venerdì 1 maggio dalle 20:00 a venerdì 8 maggio alle 20:00

Farmacia Pietramarina – Via Pietramarina, 33 Spicchio Sovigliana – tel. 0571-902886

MONTELUPO

Da venerdì 1 maggio dalle 20:00 a venerdì 8 maggio alle 20:00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 - tel. 0571-57506

FUCECCHIO

Da venerdì 1 maggio dalle 20:00 a venerdì 8 maggio alle 20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

Da venerdì 1 maggio dalle 20:00 a venerdì 8 maggio alle 20:00

Farmacia Salvadori – P.zza Marconi, 2 – tel. 0571-466912

CERTALDO

Da venerdì 1 maggio dalle 20:00 a venerdì 8 maggio alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

Farmacia in appoggio:

sabato 2 maggio e domenica 3 maggio ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 Castelfiorentino– tel. 0571-64013

MONTAIONE

Da venerdì 1 maggio dalle 20:00 a venerdì 8 maggio alle 20:00

Farmacia Priamo – Via Roma, 43 – tel. 0571-69046

Farmacia in appoggio:

sabato 2 maggio e domenica 3 maggio ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (loc. Martignana) Montespertoli – tel. 0571-606099

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.