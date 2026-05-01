Fucecchio, la nuova rotatoria a Le Vedute pronta per l'inaugurazione

Domani mattina, sabato 2 maggio a Fucecchio, sarà inaugurata la nuova rotatoria in località Le Vedute, in via Romana Lucchese. Al taglio del nastro, in programma alle 10, prevista la presenza della Sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro e della consigliera metropolitana delegata alla Viabilità di zona e Sindaca di Fucecchio Emma Donnini.

Pronta all’apertura la rotatoria costruita all’intersezione tra tra Sp 15 Lucchese-Romana, Sp 60 Pesciatina e Sp 61 Di Poggio Adorno, il cui progetto esecutivo era stato approvato nel 2024 dalla Città Metropolitana. Nel video di Florence Tv le parole della sindaca Donnini: "È una delle opere più desiderate dal nostro territorio, non solo da Fucecchio ma anche dai comuni limitrofi. Un luogo che vede un traffico anche pesante, dunque per noi era un'opera strategica ma è stata riconosciuta tale anche da Città Metropolitana".