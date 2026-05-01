Incendio Monte Faeta, anche le Misericordie della Toscana in campo

Per fronteggiare l’incendio sul Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, anche le Misericordie toscane sono sul campo al fianco di vigili del fuoco, sistema regionale antincendi boschivi e le altre associazioni di volontariato, impegnati sul fronte delle fiamme e per l'assistenza alla popolazione. In una nota la Federazione regionale delle Misericordie della Toscana comunica di essere su posto con squadre AIB da diverse confraternite: "La sala operativa delle Misericordie ha monitorato fin da subito l'evolversi della situazione, allertando i referenti dei territori per garantire interventi tempestivi di assistenza alla popolazione.

Ma l'impegno non si ferma al fronte del fuoco. Già alle 2:30 della notte, a seguito della richiesta pervenuta dal 118, il Coordinamento Misericordie Pisane si è attivato per reperire 8 ambulanze da tutta la provincia: in poco tempo i mezzi hanno raggiunto il territorio per trasferire le persone allettate in strutture idonee. Alle ore 3:00 è stata attivata la colonna mobile della Regione Toscana a supporto del territorio pisano. La struttura dell'Area Emergenze della Federazione delle Misericordie della Toscana si è immediatamente messa in moto su più livelli: la sala operativa con i fratelli e le sorelle del Coordinamento di Massa ha coordinato il supporto al territorio pisano con la fornitura di 300 brandine e 300 coperte, trasportate con mezzi propri e autisti del Coordinamento Misericordie Pisane.

È stato attivato il modulo PSP (Modulo Ristoro) delle Misericordie della Toscana per la distribuzione di bevande e generi di primo conforto alla popolazione evacuata e ai volontari operativi nella frazione di Asciano. I logisti sono al lavoro per il montaggio di tende a supporto della popolazione.

"Abbiamo attenzionato gli alert fin dal primo momento – dice Dario Fanciullacci, referente dell'Unità Operativa AIB - Area Emergenze delle Misericordie della Toscana - e coadiuvato l'arrivo del personale direttamente sul posto, rafforzando l'operatività del nostro team. Attraverso il meccanismo dell'Area Emergenze abbiamo potuto tenere costantemente aggiornati i referenti delle altre aree operative per fronteggiare più velocemente le molteplici richieste. Il team prosegue nel servizio".

Oggi è il 1° maggio, la Festa dei Lavoratori" si conclude la nota delle Misericordie toscane. "Un sentito ringraziamento dalla Federazione regionale Misericordie della Toscana a tutti i fratelli e le sorelle in campo e a chi si sta rendendo disponibile per i prossimi turni. E un pensiero di vicinanza a tutti i comuni, alle località colpite e alle cittadine e ai cittadini evacuati e toccati da questa grave emergenza".