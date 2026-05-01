Incendio sul Monte Faeta, emergenza tra Lucca e Pisa: salgono le persone evacuate

Prosegue l'emergenza per l'incendio divampato sul monte Faeta, in provincia di Lucca che da ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano. Nella notte le raffiche di vento hanno continuato ad alimentare le fiamme, minacciando la frazione di Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (Pisa) e facendo salire sia gli ettari coinvolti dal rogo che il numero delle persone evacuate per precauzione dalle proprie abitazioni. Nell'ultimo aggiornamento il Comune di San Giuliano Terme rende nota l'evacuazione di tutta la frazione fino alla strada provinciale 30, la via del Lungomonte: circa 3.500 le persone interessate.

Incendio Monte Faeta, circa 800 ettari coinvolti

"Ho fatto nuovamente il punto con tutte le forze in campo. Nella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l’incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa 3000 persone su Asciano, San Giuliano Terme" scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, aggiornando sull'incendio partito quattro giorni fa. "In funzione senza sosta 4 Canadair, mezzi aerei, centinaia di persone del sistema regionale antincendi boschivi, mezzi da terra e Vigili del Fuoco. Attivato anche sistema di protezione civile e sanitario per supporto ai cittadini e dei fragili nelle evacuazioni, cucina da campo e assistenza per la notte. Il forte vento ancora in corso spinge le fiamme e complica le operazioni, al momento la superficie stimata è di circa 800 ettari".

Le squadre al lavoro

In azione sul versante di Asciano, spiegano dal Comune di San Giuliano Terme, 48 vigili del fuoco con 19 mezzi fra autobotti (soprattutto), jeep e mezzi logistici impegnati contro l'incendio. Nella notte, spiegano i vigili del fuoco, sono proseguite le operazioni tra Lucca a Santa Maria del Giudice e San Giuliano Terme in provincia di Pisa: le attività sono andate avanti con squadre a terra e l'impiego di droni dotati di termocamera per il monitoraggio dei focolai.

Numerose anche le squadre del volontariato. A supporto, soprattutto delle operazioni di evacuazione, anche alcune squadre dell'esercito, carabinieri, guardia di finanza e polizia di stato. Dalle 7 di stamani sono ricominciati anche gli interventi dal cielo con un elicottero arrivato da Firenze e tre Canadair (partiti, rispettivamente, due dall'aeroporto di Ciampino e da quello di Genova).

Le strutture di accoglienza

Attivate dal Comune strutture di accoglienza per i cittadini evacuati. Impegnati nelle operazioni polizia locale di San Giuliano Terme, vigili del fuoco, volontari di Pubblica Assistenza, Misericordia e Croce Rossa. Due i centri d'accoglienza attivati:

Palestra di Ghezzano (Via Sartori 28), che è attiva dalla ieri sera, ma in cui è stato aumentato il numero delle brandine: al momento sono circa un centinaio le persone ospitate.

Palestra della scuola primaria "Verdigi" di Pappiana, dove è stato allestito un punto di accoglienza specifico per le persone fragili con tanto di assistenza medica. Ad ora gli ospiti sono in sette.

Resta attivo il Coc. In caso di qualunque altra necessità, rimane attivo il Centro Operativo Comunale (COC), contattabile al numero 050 819299, operativo h24 fino alla conclusione dell'emergenza. Il numero è attivo anche per segnalare la presenza di persone non autosufficienti o in difficoltà, al fine di attivare gli interventi di assistenza necessari.

Viabilità

Viabilità. Chiusa la SP30 da Asciano a San Giuliano Terme, chiuso il Foro. Il Comune raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in prossimità dell'area per non intralciare le operazioni di spegnimento.

Nella serata di ieri, 30 aprile, Toscana Aeroporti ha informato che, a causa dell’incendio attualmente in corso, le operazioni di volo presso l’aeroporto di Pisa potrebbero subire rallentamenti e possibili ritardi, sia in arrivo sia in partenza.

A causa dell'incendio boschivo sul Monte Faeta, Anas comunica che è stato chiuso al traffico in via precauzionale un tratto di circa 1,5 km sulla statale 12 Radd "dell’Abetone e del Brennero" a San Giuliano Terme (PI). Lungo il tratto interdetto al transito si trova la galleria ‘Monti Pisani’. Le squadre Anas sono sul posto per la regolazione della circolazione che è temporaneamente indirizzata sul percorso alternativo locale. La statale sarà riaperta al traffico non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la viabilità.

Allerta vento

Il vento di grecale continua a soffiare sulla Toscana, in particolare sulle aree centrali-settentrionali. Le raffiche stanno alimentando l'incendio boschivo tra le province di Lucca e Pisa e, dalle previsioni, l'afflusso di aria fredda da est proseguirà nel corso della giornata per poi attenuarsi dal tardo pomeriggio. Per questo motivo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso anche a oggi, dalle 10 alle 18, l’allerta gialla per vento.

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