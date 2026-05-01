Incidente sulla Fi-Pi-Li a Empoli e code in direzione mare

Incidente sulla Fi-Pi-Li a Empoli e rallentamenti in direzione mare questa mattina, venerdì 1° maggio. Poco dopo le 11 di oggi, all'altezza di Empoli Est in direzione Pisa/Livorno, si è verificato uno tamponamento tra più mezzi: fortunatamente da quanto si apprende lo scontro non avrebbe provocato gravi conseguenze alle persone coinvolte. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco e il personale della società di gestione della superstrada. Una persona, rimasta ferita, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Sul fronte della viabilità risultano code nel tratto che va da Montelupo a Empoli. Nella stessa direzione rallentamenti per traffico tra Santa Croce e Montopoli in Val d'Arno e segnalate code a partire da Pontedera, verso la diramazione Livorno-Pisa.

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