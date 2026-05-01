Giovane cade dallo scooter e finisce fuori strada in un torrente: interviene Pegaso

Incidente questa mattina a San Casciano in Val di Pesa dove un giovane, che viaggiava in scooter, è finito fuori strada all'altezza del ponte sulla strada Provinciale 4 Volterrana, precipitando per circa 10 metri nel letto del torrente sottostante. Sul posto, intorno alle 11.20, sono intervenuti i vigili del fuoco, con in supporto il carro Saf (Speleo alpino fluviale), i sanitari inviati dal 118, Pegaso, carabinieri e polizia municipale.

Secondo quanto emerso il ragazzo, un 18enne, si trovava insieme ad alcuni amici quando per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo. Una volta stabilizzato dal personale sanitario, il giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasportato a braccia fino all'elisoccorso, per il trasferimento all'ospedale fiorentino di Careggi.