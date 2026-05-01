L'Use Rosa Scotti in cerca della finale

La finale è lì, a quaranta minuti di distanza. Chi la giocherà si saprà domenica sera alla fine di gara 3 fra Ecodent Alpo ed Use Rosa Scotti in programma sul campo veneto alle 18.15 (arbitri Di Luzio e Bernardi di Cernusco sul Naviglio, diretta streaming su flima.tv), epilogo di una serie finora bellissima.

Nella mente di tutti c‘è ancora la splendida impresa centrata dalle biancorosse in gara due, una partita che ha visto le venete condurre sempre fino al più 9 di inizio ultima frazione salvo poi cedere al carattere ed alla voglia delle biancorosse, capaci di un rush finale esaltante. Nei sottili equilibri psicologici di una serie playoff, questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per le ragazze di Alessio Cioni ma, in sede di presentazione, è davvero difficile mettere tutto sul bilancino. Saranno quaranta minuti da vivere tutti d’un fiato, una di quelle partite nelle quali non è possibile fare un pronostico tanti sono i fattori che entrano in gioco. Una cosa è sicura. Per la Scotti sarà fondamentale la tenuta mentale anche nei momenti difficili che sicuramente ci saranno. Questo è quanto ha detto gara due e questo, ancora una volta, potrà essere un fattore importante. Il tutto senza dimenticare la parola che coach Cioni ha usato dopo gara 2: divertimento. Sì, sarà una partita da giocare per vincere certo, ma anche per divertirsi e per il piacere di poter essere a giocarsi l’accesso alla finalissima in quaranta minuti. Senza pressioni e con la testa libera, con l’obiettivo di scrivere un’altra splendida pagina del libro di questo campionato.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa