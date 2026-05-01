Primo maggio tra musica e grigliate al Parco di Serravalle: la festa continua nel weekend

Qualcuno diceva, 'siamo tornati agli anni '80': un primo maggio da tutto esaurito al parco di Serravalle di Empoli con il secondo giorno della kermesse "La Braciata" tra gusto e musica live senza dimenticare l’intrattenimento per i più piccoli.

Pranzare nella bellezza naturale di questo parco e venire travolti e coinvolti dalla musica popolare e folkloristica della 'Bandaccia' di Castelfiorentino che tra tromboni, trombe, tamburelli e carretti, hanno portato gioia a tutti i presenti: è stato bellissimo. In serata musica dance con Jack Mazzoni in consolle!

Tutto pronto, invece, per il fine settimana: a pranzo e a cena tante bontà da gustare e poi, domani (2 aprile) alle 21, salirà sul palco per un live show come dj, Cipo come 'Cipollini'. Siete pronti?

Domenica 3 maggio, chiusura con Lucky Salvadori (ex chitarrista di Manu Chao) alle 18. Uno spettacolo coinvolgente di cumbia, dove combina la sua voce e la sua chitarra con pad elettronici, samplers e sintetizzatori, creando un’atmosfera spaziale e vibrante, portando lo stile nel suo universo sonoro. L’ingresso è libero! Buon divertimento.

Fonte: Jump Live