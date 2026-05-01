Tragedia a Montelupo, anziano muore soffocato da un boccone di cibo

Tragedia nella giornata di oggi a Montelupo Fiorentino dove un uomo, di 85 anni, ha perso la vita in seguito ad un'ostruzione delle vie aeree causata, dalle prime informazioni, da un boccone di cibo. È successo in un ristorante nelle campagne di Montelupo: l'intervento è scattato intorno alle 14.30 quando sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza inviate dal 118.

Il signore si trovava a tavola per pranzo quando, all'improvviso, si sarebbe verificata la disgrazia. Da quanto si apprende avrebbe avuto un'ostruzione delle vie aeree mentre stava mangiando. La situazione sarebbe apparsa gravissima fin da subito: nonostante i tentativi di salvargli la vita, purtroppo l'uomo non ce l'ha fatta. Trasportato d'urgenza in pronto soccorso all'ospedale San Giuseppe di Empoli ne è stato constatato il decesso.

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