Use Computer Gross ai playoff: gli empolesi sul campo di Attila Porto Recanati

Ci siamo, finalmente playoff. L’Use Computer Gross inizia sabato sera la serie sul difficile campo della Attila Porto Recanati (palla a due ore 21, arbitri Antonelli di Assisi e Lisotta di Pesaro), società marchigiana che ha chiuso la stagione regolare al primo posto e che non fa mistero di puntare al salto di categoria. Questo, se da un lato rende difficile la sfida, dall’altro pone i ragazzi di coach Valentino nella posizione di poter affrontare la serie senza pressioni, ben sapendo di non avere niente da perdere.

"Siamo pronti per affrontare questi playoff – spiega il tecnico - per i nostri ragazzi è una grande opportunità. La maggior parte di loro affronta infatti per la prima volta questo impegno da protagonista e, anche per questo, l'entrare in campo senza timore e con faccia tosta sarà importantissimo per dimostrare di poter dire la nostra in questa serie nonostante ai nastri di partenza i pronostici ci vedono ovviamente sfavoriti". "Recanati è arrivata prima con merito – prosegue – è una squadra veramente esperta e solida in ogni ruolo capace di esprimere fisicità in difesa sia sugli esterni che dentro l'area proprio dove si trova il loro giocatore di riferimento Gamazo. Il pacchetto esterni vede Caverni, Ciribeni e Sablich, giocatori versatili, capaci di segnare ma anche di costruire per la squadra. In una miniserie così la prima gara è sempre la più importante a livello di risultato ma sappiamo che ogni partita nei playoff può essere completamente diversa dalla precedente e noi siamo pronti a dire la nostra provando a sorprendere".

La società marchigiana si chiama Attila in memoria di Attilio Pierini, cestista e capitano del basket Recanati tragicamente scomparso in un incidente stradale nel giugno 2020. Il nome è un omaggio diretto al soprannome con cui il giovane era conosciuto e amato nell'ambiente sportivo ed anche il palazzetto, per lo stesso motivo, si chiama pala Cingolani-Pierini. L’Attila è una delle due società della zona visto che anche Recanati ha un suo club che milita nello stesso girone e che ai playoff se la vedrà con la Virtus Siena. Ad allenare l’Attila è un nome importante del basket nazionale, coach Piero Coen che vanta nel suo palmarès diverse promozioni, tra cui quelle storiche con la Stamura Ancona, club della sua città, dalle categorie regionali fino alla B1. Da ricordare che la società ha deciso di non trasmettere in diretta le partite che si giocano nel suo palazzetto in questi playoff.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

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