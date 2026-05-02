A Santa Maria a Monte 'Mellis Degustazioni': il miele diventa esperienza tra cucina, territorio e didattica

Non poteva che legarsi al nome del miele, in questo caso nella sua declinazione latina, il nuovo progetto della famiglia Ferri, fondatrice della storica azienda Valle di Pinino che inaugura “Mellis Degustazioni”, un nuovo spazio dedicato alla degustazione e alla ristorazione festeggiato con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande e del coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

L'attività sarà operativa all’interno della nuova struttura che affianca il laboratorio e il punto vendita aziendale a Santa Maria a Monte, in via di Bientina n.124,

“Da più di 25 anni produciamo miele, olio e altri prodotti come amari e derivati” - spiega Maurizio Ferri, fondatore insieme alla moglie Lara Cristofani dell'azienda agricola Valle di Pinino - “abbiamo deciso di crescere, realizzando una nuova struttura per ampliare gli spazi e da qui l'idea di affiancare un locale, “Mellis Degustazioni”, per valorizzare ciò che produciamo ogni giorno”.

“Con questo nuovo spazio vogliamo offrire un’esperienza completa che non sia solo vendita, ma anche degustazione e accoglienza. Sarà possibile fare aperitivi, pranzi leggeri con taglieri abbinati ai nostri mieli e ai prodotti dell’azienda. Inoltre avremo un giardino esterno e un ampio parcheggio e organizzeremo anche attività didattiche legate al mondo delle api”.

A guidare il progetto “Mellis Degustazioni” è la figlia Giulia Ferri, 20 anni, che ha scelto di entrare attivamente nell’attività familiare. “Ho deciso di dedicarmi interamente a questo nuovo progetto progetto” - racconta - “Il miele lo lavoriamo da tanto tempo, ma questa è una direzione nuova per noi che crediamo possa portarci nuovi stimoli e soddisfazioni. Il nuovo spazio punta a diventare un punto di incontro tra produzione agricola, ristorazione e didattica, con laboratori esperienziali come la produzione di candele e percorsi guidati alla scoperta del mondo delle api”.

“Siamo orgogliosi di avere nel nostro comune attività di eccellenza come Valle di Pinino che crescono e si innovano” - gli auguri del sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande - “diamo il benvenuto a Mellis Degustazioni, che si lega ad un'attività presenta da più di 25 anni e conosciuta per la produzione di miele e adesso maggiormente valorizzata dalla nuova collocazione, che propone svariati prodotti a base di miele, dalla cosmesi all alimentazione. a cui auguro altrettanti meritati successi dopo anni di dedizione e sacrifici: valori che Maurizio e Lara hanno trasmesso alle nuove generazioni”

“Un progetto che rappresenta l'esempio concreto di un'impresa capace di innovarsi senza perdere il legame con le proprie radici” - i complimenti del coordinatore sindacale Confcommercio Pisa Luca Favilli - “La famiglia Ferri, già protagonista con Valle di Pinino, dimostra una visione imprenditoriale capace di valorizzare qualità, filiera e accoglienza, che contribuisce a rendere ancora più attrattivo il nostro territorio anche grazie alla continuità generazionale, che permette di ampliare e arricchire un'attività che da ormai un quarto di secolo rappresenta un vero presidio di cultura gastronomica per Santa Maria a Monte”

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa