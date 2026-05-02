Auto contro un muro, perdita di gas a San Casciano in Val di Pesa

Cronaca San Casciano in Val di Pesa
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Incidente stradale nella notte nella frazione della Romola, un’auto si è schiantata contro un muro provocando anche una perdita di gas

Incidente stradale nella notte nella frazione della Romola, dove un’auto si è schiantata contro un muro provocando anche una perdita di gas.

L’intervento dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, è avvenuto intorno alle 00:50 in via Treggiaia. Secondo quanto riferito, il veicolo, dopo l’impatto, ha tranciato le tubazioni del gas per poi ribaltarsi.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, intervenendo sia sulla fuga di gas sia sul mezzo coinvolto, un’auto ibrida.

L’uomo alla guida era già stato preso in carico dal personale sanitario al momento dell’arrivo dei soccorsi

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