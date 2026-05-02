Auto in fiamme a Castelfranco di Sotto, danneggiato anche un secondo veicolo

Incendio nella notte a Castelfranco di Sotto: un’auto distrutta dalle fiamme e un secondo veicolo coinvolto. Nessun ferito
Incendio nella notte in via Elio Vettorini a Castelfranco di Sotto, dove un’autovettura parcheggiata è stata completamente avvolta dalle fiamme, con il rogo che ha interessato anche un secondo veicolo nelle vicinanze.
L’intervento dei Vigili del fuoco del comando di Pisa è scattato intorno alle 02:33. All’arrivo sul posto, il mezzo risultava già completamente incendiato.
I pompieri hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori danni.
Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di competenza. Non si segnalano feriti.
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