Conclusi i lavori della nuova rotatoria alle 'Vedute' a Fucecchio

La nuova intersezione tra le strade provinciali Romana Lucchese, Pesciatina e Poggio Adorno è stata inaugurata questa mattina dalla Sindaca della Città Metropolitana di Firenze e dalla Sindaca di Fucecchio (e delegata alla Viabilità di zona per la Metrocittà).

L'intervento ha permesso di eliminare il pericoloso incrocio che interessa tre strade provinciali: la strada provinciale Romana Lucchese Sp 15, che collega Fucecchio e Altopascio, la strada provinciale Pesciatina Sp 60 e la strada provinciale per Poggio Adorno Sp 61, che collegano Santa Croce sull’Arno e Chiesina Uzzanese.

"La nuova rotatoria - sottolinea la Sindaca Sara Funaro - fluidifica il traffico e rende più agevoli le svolte su tutti e quattro i bracci di cui si compone ma, soprattutto, rende l’intersezione molto più sicura. E' uno dei 'progetti bandiera' delle linee di mandato 2024-2029 della Città Metropolitana di Firenze. 'Le Vedute' rappresentano il primo in materia di viabilità dell’Empolese Valdelsa portato a pieno compimento". Con l’ultimazione dei lavori si determinan, lungo l’abitato delle Vedute, un significativo rallentamento della velocità dei veicoli e dei mezzi pesanti in particolare, il cui transito prevalente interessa la direttrice della Sp 15, Altopascio-Fucecchio, che rappresenta, oltre che un’importante via di accesso al Comprensorio del Cuoio, anche il percorso di collegamento più breve tra l’autostrada A11 e la FiPiLi.

Dopo una fase iniziale più lunga del previsto, che ha riguardato il bosco circostante e l’eliminazione delle interferenze con i sotto servizi Enel, i lavori sono ripartiti il 17 febbraio 2025 e, senza alcuna interruzione del traffico e con l’apertura della circolazione rotatoria avvenuta già il 4 agosto scorso, si sono svolti regolarmente fino ad oggi.

Durante l’esecuzione dei lavori, grazie al coordinamento con Acque Spa, è stato anche possibile eseguire la sostituzione delle tubature dell'acquedotto pubblico.

Dell’investimento complessivo, dal valore di 700 mila euro (di cui 25 a carico del Comune e 675 a carico della Città Metropolitana), fanno parte anche nuovi marciapiedi e nuovi attraversamenti pedonali, un nuovo sistema di illuminazione, nuovi alberi impiantati, opere di mitigazione ambientale sulle scarpate e la riqualificazione delle fermate degli autobus del Tpl.

Per quanto riguarda invece il sistema del verde ornamentale, sia dell’isola centrale alla rotatoria che delle aiuole laterali, il progetto ha scelto di rimandare la sua trattazione al momento in cui sarà stata scelta anche la sua modalità manutentiva, probabilmente mediante uno sponsor tecnico che se ne prenda cura, da individuarsi previo avviso pubblico e secondo uno specifico regolamento di cui si è recentemente dotata la Città Metropolitana.

Il nuovo sistema di spazi pedonali è caratterizzato dalla continuità e dalla formazione di uno slargo, ricavato in corrispondenza al vecchio tracciato stradale della Sp 61 di Poggio Adorno così da evocarne la preesistenza storica.

Inoltre, il particolare disegno ispirato alle foglie di felce, che connota sia la trama del pavimento sia il totem trifacciale in acciaio corten collocato sullo slargo, ricorda anche l’elevato valore ecologico e paesaggistico del luogo in cui si trova questo importante crocevia: le colline delle Cerbaie.

Emma Donnini, consigliera metropolitana con delega alla viabilità dell’Empolese Valdelsa e Sindaca del Comune di Fucecchio dichiara “grande soddisfazione perché si è portato a compimento un progetto bandiera così importante, in una zona sensibile come quella delle Cerbaie, molto trafficata. Come Sindaca sono orgogliosa che siano state prese in carico le richieste del territorio, soprattutto della priorità della prevenzione del rischio di incidenti e anche in vista della prossima inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia 'La casetta nel bosco', in corso di realizzazione proprio nell’area adiacente alla rotatoria.”

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

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