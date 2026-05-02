Elezioni Cascina, Dario Rollo presenta i candidati di Valori e Impegno Civico

Dario Rollo, candidato sindaco amministrative Cascina 2026 al voto 24 e 25 maggio con la lista civica Valori e Impegno Civico e il partito Libertà è Democrazia, presenta le candidate e i candidati al Consiglio Comunale di Cascina della lista civica Valori e Impegno Civico.

La presentazione pubblica della lista civica Valori e Impegno Civico, a cui è invitata tutta la cittadinanza, è in programma mercoledì 6 maggio alle ore 18.30 presso la Pasticceria Scarpellini, sulla Tosco Romagnola, a San Lorenzo alle Corti, Cascina.

La lista è composta da 24 persone, donne e uomini del territorio pronti a mettersi al servizio della comunità con impegno, competenza e responsabilità. Il capolista è Lorenzo Peluso, consigliere comunale 2020-2026 della lista civica Valori e Impegno Civico.

Nel corso della presentazione pubblica, il candidato sindaco Dario Rollo illustrerà le linee guida e le proposte concrete per Cascina contenute nel programma elettorale.

Nata nel 2020 dall'esperienza istituzionale amministrativa di Dario Rollo, già assessore al bilancio, vicesindaco e sindaco reggente, la lista civica Valori e Impegno Civico si è affermata fin dalla sua prima partecipazione elettorale come terza forza politica a Cascina, eleggendo al suo debutto due rappresentanti istituzionali in Consiglio Comunale a Cascina: Rollo, capogruppo consiliare, e Lorenzo Peluso.

Dario Rollo, candidato sindaco, afferma che "in questi anni la lista è cresciuta, distinguendosi per credibilità e coerenza. Potenziando la propria presenza sul territorio e dimostrando un impegno costante e concreto sempre a fianco delle concittadine e dei concittadini. Valori e Impegno Civico si conferma oggi come l’unica forza di opposizione che ha realmente portato avanti le esigenze della cittadinanza. Costruendo con la comunità in questi anni un rapporto diretto quotidiano basato su ascolto, fiducia, e sulla capacità di tradurre le istanze del territorio in azioni concrete all'interno delle istituzioni.

L'illustrazione del programma elettorale rappresenterà un momento centrale della presentazione pubblica della lista Valori e Impegno Civico di mercoledì 6 maggio. Un progetto costruito a partire dai bisogni reali del territorio, con proposte concrete e una visione chiara e reale per il futuro di Cascina".

Lorenzo Peluso, capolista, aggiunge: “Abbiamo costruito una squadra molto unita e competente, mettendo al centro persone competenti, motivate e profondamente legate al territorio. In questi anni abbiamo lavorato con serietà e determinazione nelle sedi istituzionali, portando avanti le istanze dei cittadini senza mai tirarci indietro. Oggi presentiamo non solo una lista, ma un progetto credibile e concreto per il futuro di Cascina. Il nostro programma nasce dall’ascolto della comunità e dall’esperienza maturata sul campo. Siamo pronti a continuare questo percorso con ancora più impegno, coraggio e senso di responsabilità, per dare alla nostra città le risposte che merita”.

Fonte: Ufficio Stampa