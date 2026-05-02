Festa della Mamma a Montecatini Terme: appuntamento in via Marruota

Domenica 10 maggio, a Montecatini Terme in occasione della festa della mamma, via Marruota torna a vivere una giornata ricca di iniziative.

Si inizia alle ore nove con l'apertura del mercatino dedicato alla ricorrenza: oltre quaranta bancarelle troveranno collocazione lungo la strada, mettendo in bella mostra oggetti e cose dell'antiquariato, dell'artigianato e del collezionismo, sempre molto ricercati da appassionati e da collezionisti per arricchire la propria collezione o quale idea per un regalo originale.

Spazio promozionale riservato alla Misericordia di Montecatini Terme dove sarà possibile conoscere i servizi che vengono offerti all'intera comunità.

Nel corso della mattinata si aprirà lo spazio dedicato ai bambini con truccabimbi, balloon art e altre iniziative tra le quali la presenza dei magnifici pony e cavalli del centro ippico La Pieve con i quali provare il battesimo della sella o effettuare piacevoli cavalcate seguiti da istruttori qualificati.

A tutte le mamme verrà offerto un simpatico omaggio floreale, una piantina da custodire a ricordo della manifestazione.

Tutte le iniziative previste sono ad ingresso libero per il pubblico, cosa da non trascurare in questo particolare momento che attraversa la nostra economia.

La manifestazione è prodotta dall'associazione culturale pinocchio 3000 in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Montecatini Terme.

Info: 0572 1913547