Fratelli d’Italia San Miniato critica l’avanzo di amministrazione del Comune

La consigliera comunale comunale di Fratelli d'Italia a San Miniato Francesca Bruni critica l'avanzo di amministrazione dell'anno 2025 del Comune di San Miniato di 4.876418 euro.

"Se da un lato dimostra che tecnicamente i conti del comune sono solidi dall'altro dimostra ancora una volta l'incapacità del sindaco e della giunta comunale di promuovere gli investimenti e soprattutto di realizzare opere pubbliche" afferma Bruni.

"Le frane storiche come via Poggio a Pino e via Catena sono sempre uguali e le frane recenti come il versante di Cencione e corso Garibaldi sono ancora senza interventi; per tutte queste opere si aspettano contributi da altri Enti. Opere pubbliche previste da anni come la nuova palestra a Fontevivo sono dell'avanzo vincolato e chissà se mai avranno un inizio e una fine. La consigliera rileva che oltre all'avanzo di più di quattro milioni esiste una parte di avanzo vincolato di oltre 9 milioni".

"Tutta questa incapacità di programmazione - continua - porta a far mancare alla cittadinanza anche la manutenzione delle strade, la manutenzione del verde pubblico e dei cimiteri, l'assenza di segnaletica orizzontale e molte altre carenze. E poi con la variazione approvata in Consiglio l'avanzo di amministrazione si sparge in 1000 rivoli con interventi non previsti tre mesi fa in occasione del bilancio di previsione quali la recinzione al campo sportivo di Corazzano per 130.000 euro, la recinzione alla scuola de La Serra per 120.000 w-euro, le gronde alla scuola di Ponte a Egola per 150.000 euro e così via. Ma con parte di questo avanzo potevano essere fatti interventi definitivi su qualche frana come quella di Via Catena che da quasi tre anni crea notevole disagio ai cittadini, tantopiù per la presenza di una scuola superiore in zona".

"La cosa più preoccupante - prosegue la consigliera Bruni - è l'accantonamento di 3.476.000 euro per il rischio di mancata ultimazione dei lavori alla scuola di Ponte a Elsa entro i termini del PNR fissati al 30 giugno. Questa situazione della scuola di Ponte a Elsa andrebbe a completare lo scenario di mancato utilizzo di fondi europei già avvenuto per l'asilo nido Pinocchio con la perdita di un contributo di 1.400.000 euro".

Quindi la capogruppo di Fratelli d'Italia rileva che la mancanza di programmazione, di efficacia ed efficienza dell'azione della giunta comunale sono davvero troppo evidenti per essere stemperati dall'entusiasmo del Sindaco per un avanzo così alto che invece dovrebbe far riflettere su quanto non è stato fatto finora.

Fonte: Ufficio Stampa

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