Furti in abitazione a Collesalvetti, arrestato 25enne dopo inseguimento

Cronaca Collesalvetti
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Arrestato a Collesalvetti un 25enne per furto in abitazione. Decisivo l’intervento di un residente e dei Carabinieri, recuperata la refurtiva

Arrestato in flagranza un 25enne per furto e tentato furto in abitazione durante un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, impegnati nell’intensificazione dei controlli contro i reati predatori.

Secondo la ricostruzione, il giovane si sarebbe introdotto in un’abitazione del centro cittadino forzando una porta finestra al primo piano, riuscendo a sottrarre una borsa contenente portafoglio, bancomat, documenti e contanti. La fuga sarebbe stata interrotta dall’arrivo della proprietaria.

Negli stessi momenti, un residente della zona, allertato dalle urla del figlio nei pressi del garage, avrebbe notato un uomo in fuga dal box e, dopo un breve inseguimento, sarebbe riuscito a bloccarlo fino all’arrivo dei militari.

La pattuglia, attivata dalla centrale operativa, ha raggiunto rapidamente il luogo procedendo all’arresto del 25enne. I Carabinieri sono riusciti anche a recuperare la refurtiva, immediatamente restituita alla vittima.

L’uomo, con precedenti per reati analoghi, è stato condotto nel carcere di Livorno su disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia.

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