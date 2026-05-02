Inaugura l'Urp di Prossimità e il Punto Prestito Bibliotecario di Monterappoli

Nell'edificio dove trova spazio la sede dell'associazione Il Torrino si affiancano nuovi servizi oltre agli ambulatori medici
Sabato 9 maggio 2026 alle ore 10 si terrà l'apertura del secondo Urp di Prossimità e Punto Prestito Bibliotecario di frazione. A beneficiare di questi nuovi servizi saranno i cittadini di Monterappoli: nell'immobile comunale affidato in gestione all'associazione Il Torrino (via Salaiola, 193) una sala sarà attrezzata per i nuovi servizi, attivi a partire dall'11 maggio.
L'inaugurazione sarà presieduta dal sindaco Alessio Mantellassi, dall'assessora all'Urp Diffuso Valentina Torrini, dall'assessore alla Cultura Matteo Bensi, dall'assessore ai Lavori Pubblici Simone Falorni assieme a una rappresentanza dell'associazione Il Torrino che ha in gestione l'immobile.
Ad allietare la giornata un piccolo gruppo di fiati del CAM.
I NUOVI SERVIZI - Quello di Monterappoli è il secondo Urp di Prossimità a nascere dopo quello dell'EcoPark di Ponte a Elsa (via Dino Caponi). Grazie al personale comunale, sarà possibile effettuare tutte le pratiche per la cittadinanza dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico:
- Informare su prestazioni, servizi, attività, norme e strutture dell’Amministrazione comunale - Accogliere e orientare i cittadini in relazione all’utilizzo dei diversi sportelli comunali e dei canali di comunicazione
- Carta d'identità elettronica (CIE) per cittadini residenti nel comune
- Pagare tariffe e tributi comunali tramite Pagobancomat
- Autentica di firma
- Autentica di firma venditore su passaggio di proprietà di veicoli dotati di certificato di proprietà in formato cartaceo
- Autenticazione di copie
- Legalizzazione di fotografie
- Autocertificazione
- Rilascio di certificati anagrafici
- Carta d'identità elettronica (CIE) per cittadini residenti nel comune
- Pagare tariffe e tributi comunali tramite Pagobancomat
- Autentica di firma
- Autentica di firma venditore su passaggio di proprietà di veicoli dotati di certificato di proprietà in formato cartaceo
- Autenticazione di copie
- Legalizzazione di fotografie
- Autocertificazione
- Rilascio di certificati anagrafici
Il Punto Prestito Bibliotecario, curato da personale specializzato, fornirà invece i seguenti servizi:
- Prestito locale di libri, cd, dvd, audiolibri
- Prestito locale di libri, cd, dvd, audiolibri
- Prestito interbibliotecario
- Consulenza, assistenza e sostegno nella ricerca bibliografica
- Informazioni su catalogo e servizi bibliotecari
GLI ALTRI SERVIZI AL 'TORRINO' - Oltre a ospitare i volontari dell'associazione Il Torrino, nei locali della ex scuola materna trovano spazio servizi importanti come l'ambulatorio solidale aperto una volta alla settimana, attività ricreative per i bambini, spesa solidale per famiglie indigenti in collaborazione con Re.So. con la raccolta fondi autofinanziata dall'associazione durante serate di intrattenimento.
La sede è pienamente accessibile anche dalle persone con disabilità motoria grazie a una rampa che permette l'ingresso all'immobile
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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