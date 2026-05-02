Inaugura l'Urp di Prossimità e il Punto Prestito Bibliotecario di Monterappoli

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 10 si terrà l'apertura del secondo Urp di Prossimità e Punto Prestito Bibliotecario di frazione. A beneficiare di questi nuovi servizi saranno i cittadini di Monterappoli: nell'immobile comunale affidato in gestione all'associazione Il Torrino (via Salaiola, 193) una sala sarà attrezzata per i nuovi servizi, attivi a partire dall'11 maggio.

L'inaugurazione sarà presieduta dal sindaco Alessio Mantellassi, dall'assessora all'Urp Diffuso Valentina Torrini, dall'assessore alla Cultura Matteo Bensi, dall'assessore ai Lavori Pubblici Simone Falorni assieme a una rappresentanza dell'associazione Il Torrino che ha in gestione l'immobile.

Ad allietare la giornata un piccolo gruppo di fiati del CAM.

I NUOVI SERVIZI - Quello di Monterappoli è il secondo Urp di Prossimità a nascere dopo quello dell'EcoPark di Ponte a Elsa (via Dino Caponi). Grazie al personale comunale, sarà possibile effettuare tutte le pratiche per la cittadinanza dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico:

- Informare su prestazioni, servizi, attività, norme e strutture dell’Amministrazione comunale - Accogliere e orientare i cittadini in relazione all’utilizzo dei diversi sportelli comunali e dei canali di comunicazione

- Carta d'identità elettronica (CIE) per cittadini residenti nel comune

- Pagare tariffe e tributi comunali tramite Pagobancomat

- Autentica di firma

- Autentica di firma venditore su passaggio di proprietà di veicoli dotati di certificato di proprietà in formato cartaceo

- Autenticazione di copie

- Legalizzazione di fotografie

- Autocertificazione

- Rilascio di certificati anagrafici

Il Punto Prestito Bibliotecario, curato da personale specializzato, fornirà invece i seguenti servizi: - Prestito locale di libri, cd, dvd, audiolibri

- Prestito interbibliotecario

- Consulenza, assistenza e sostegno nella ricerca bibliografica

- Informazioni su catalogo e servizi bibliotecari

GLI ALTRI SERVIZI AL 'TORRINO' - Oltre a ospitare i volontari dell'associazione Il Torrino, nei locali della ex scuola materna trovano spazio servizi importanti come l'ambulatorio solidale aperto una volta alla settimana, attività ricreative per i bambini, spesa solidale per famiglie indigenti in collaborazione con Re.So. con la raccolta fondi autofinanziata dall'associazione durante serate di intrattenimento.

La sede è pienamente accessibile anche dalle persone con disabilità motoria grazie a una rampa che permette l'ingresso all'immobile

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa