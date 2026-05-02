Bosco in fiamme tra Cerreto e Lamporecchio

Un mezzogiorno di fuoco quello che ha segnato oggi Cerreto Guidi, in particolare la località Poggioni, territorio al confine tra i comuni di Cerreto e Lamporecchio.

L’allarme è scattato intorno alle 12, quando le telecamere di sorveglianza della VAB di Vinci hanno individuato una colonna di fumo levarsi dall’area. Le condizioni, tra vento sostenuto e vegetazione fitta, hanno fatto temere fin da subito un’espansione veloce del rogo, spingendo il centro operativo a mobilitare numerose squadre.

Sul posto sono intervenuti circa 14 gruppi di volontari provenienti dalle sezioni VAB di Vinci, Limite e Lamporecchio. La tempestività dell’azione ha consentito di circoscrivere le fiamme a un’area di circa un ettaro di bosco, evitando che l’incendio si propagasse verso le abitazioni vicine o porzioni più ampie di vegetazione.

Durante le operazioni di spegnimento è emerso però un elemento inatteso. Addentrandosi nel sottobosco per bonificare i focolai, gli operatori hanno scoperto una coltivazione illegale di marijuana, nascosta tra la vegetazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si occuperanno delle indagini per risalire a chi appartenesse la piantagione.

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