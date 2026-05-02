Incendio in appartamento a Firenze, evacuato un condominio in via Pietrapiana

Paura nella notte in via Pietrapiana, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al quarto piano di un condominio.

L’intervento dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, è scattato intorno all’01:00 con una squadra e un’autoscala. Le operazioni di spegnimento sono state condotte con due linee d’attacco, una dal vano scale e l’altra dall’esterno.

Una volta entrati nell’abitazione, i pompieri hanno domato le fiamme, che si erano estese in modo generalizzato all’interno dell’appartamento. Durante le operazioni di soccorso l’intero edificio è stato evacuato a scopo precauzionale.

Al termine dell’intervento è stato richiesto anche il supporto di Toscana Energia per la chiusura del contatore del gas dell’appartamento.

Non si registrano persone coinvolte.