È morto Alex Zanardi, nel 2020 il tragico incidente in Toscana con la handbike

È morto ieri a 59 anni Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e Formula CART perse le gambe nel 2001 in un incidente, ma trasformò la tragedia in una nuova fase della sua vita diventando atleta di paraciclismo e conquistando quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Ri0 2016. Nel 2020, però, un altro tragico incidente in Toscana: l'atleta era in sella alla sua handbike tra Pienza e San Quirico d'Orcia per una gara di beneficienza quando, era il 19 giugno, si scontrò con un camion.

A seguito dell'incidente fu aperta anche un'inchiesta per lesioni colpose nei confronti dell'autista del camion, poi archiviata dal Gip.

La carriera di Zanardi era iniziata prestissimo, a 14 anni era già a bordo di un kart. Nel 1991 l'approdo in Formula 1 con la Jordan. Dopo un'esperienza anche alla Lotus si trasferisce negli USA, in Formula CART. Laureatosi campione nel 1997 e 1998, nel 1999 torna in F1 con la Williams.

Nel 2001 il terribile incidente, avvenuto il 15 settembre 2001, durante una gara del campionato Champ Car al Lausitzring, in Germania. Il pilota perde le gambe, subisce 16 interventi chirurgici e 7 arresti cardiaci. Rinasce in sella alla sua handbike, conquistando risultati sportivi e diventando un simbolo di coraggio e determinazione.

Il 19 giugno 2020 l'incidente in Toscana: Zanardi rimase in coma farmacologico per circa un mese subendo una serie di operazioni, poi fu trasferito tra Milano e Padova e solo nel gennaio 2021 riacquistò coscienza. Nel dicembre 2021 tornò a casa per proseguire la riabilitazione.

Zanardi è morto il 1 maggio, lo stesso giorno di un altro campione della Formula 1, Ayrton Senna.

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