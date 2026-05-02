Persona investita da treno Alta Velocità a Pisa, grave un 37enne

Cronaca Pisa
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Un uomo di 37 anni, di nazionalità svizzera, è stato investito da un treno rimanendo schiacciato sotto il convoglio

Grave incidente ferroviario nella mattinata alla stazione di Pisa Centrale, dove un uomo di 37 anni, di nazionalità svizzera, è stato investito da un treno rimanendo schiacciato sotto il convoglio, ma fortunatamente non è morto.

L’allarme è scattato intorno alle 09:14, quando il treno Alta Velocità diretto a Firenze ha travolto l’uomo per cause ancora in corso di accertamento. Non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario.

Determinante l’intervento dei Vigili del fuoco del comando di Pisa, che hanno provveduto a liberare il ferito, successivamente immobilizzato e affidato alle cure del personale sanitario del 118. Le sue condizioni sono giudicate gravi.

Durante le operazioni di soccorso, il tratto ferroviario è stato temporaneamente chiuso, causando ritardi sia ai treni regionali sia a quelli a lunga percorrenza. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Ferroviaria per i rilievi del caso.

Secondo quanto comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione è tornata regolare a partire dalle ore 11, dopo l’autorizzazione alla ripresa del traffico da parte delle autorità competenti.

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