Polemica sul palco del 1 maggio a Taranto: Montanari accosta Meloni a Mussolini

Polemica politica al concertone dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto, dove il rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, ha acceso il dibattito con un intervento critico nei confronti dell’attuale governo.

Dal palco, Montanari ha mostrato un collage che accosta un manifesto elettorale di Giorgia Meloni a una storica copertina de La Domenica del Corriere con Benito Mussolini, dichiarando: "Da Benito a Giorgia c'è un lungo filo diretto, un lungo filo nero, nerissimo. Si chiama fascismo".

Il rettore ha inoltre definito la visione della destra contemporanea "profondamente fascista nella sua ideologia", aggiungendo: "Dobbiamo dire la verità su questo potere che si presenta bello, forte, cristiano, materno, italiano. Le immagini ci parlano, il loro codice ci parla".

Nel suo intervento, Montanari ha insistito sul valore simbolico della comunicazione visiva: "Dimmi chi sono i tuoi modelli e ti dirò chi sei, dimmi quali sono le tue fonti di ispirazione e capirò qual è la tua visione del mondo, quali sono i tuoi miti, dimmi chi stai seguendo e ti dirò come andrà a finire".

La replica di FdI

Non si è fatta attendere la reazione di Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito, che ha definito l’accostamento "propaganda scadente".

"Mettere sullo stesso piano una dittatura e un governo democraticamente eletto è un trucco retorico indegno, utile solo a fare rumore e a drogare il dibattito pubblico", ha dichiarato Iaia, invitando a criticare l’operato del governo "sui fatti, sulle scelte politiche, sui risultati".

Il deputato ha infine attaccato l’utilizzo del palco del concertone: "Utilizzare la musica ed il tema del lavoro per fare populismo è semplicemente vergognoso".